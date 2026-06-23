«Школа взаимопонимания»: дети и родители объединились вокруг тренера, у которого сгорел дом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Николай Назаров сам построил спортзал, который был уничтожен огнем вместе с его жильем.

Невероятно трогательная история разворачивается сейчас в Иркутской области. Дети и их родители объединились вокруг своего тренера, у которого во время пожара сгорели дом, вещи, машина и даже спортзал, который он построил на свои деньги. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас убедился, что спорт — это не просто соревнования, но и настоящая семья.

Еще недавно здесь кипела спортивная жизнь: смех детей, стук футбольного мяча и наставления тренера. Теперь — груда искореженного металла и обгоревших досок. Огонь уничтожил дом местного тренера по карате Николая Назарова — вместе с ним сгорел и спортивный зал. Уцелели лишь несколько матов, боксерская груша и пара футбольных мячей.

Дом и спортзал находились на одном участке. Здесь жила большая семья Николая Назарова — семь человек. К счастью, они не пострадали.

«Буквально считанные минуты — и все сгорело. Выбегали, скажем, в чем спали, в том и выбегали. Успел только схватить куртку, безрукавку — и все. Больше ничего не успели вытащить», — рассказал тренер по карате Николай Назаров.

В том числе сгорела старая, но незаменимая «ГАЗель», на которой тренер возил воспитанников на соревнования по всей области и в летний спортивный лагерь.

Николай Назаров сам занимался строительством спортзала, подбирал инвентарь, создавал пространство, где дети могли бы заниматься спортом независимо от достатка семьи. Тренер даже продал в городе две собственные квартиры и вложил деньги в стройку.

«Все всегда отдавал, никогда не жалел. Снабжал всем, чем мог. Если мог сделать так, чтобы дети ходили бесплатно, он делал это. То есть у нас половина учеников вообще бесплатно ходили на секцию», — рассказала дочь Николая Назарова Лилия Назарова.

Со временем небольшой зал превратился в настоящий центр спортивной жизни. Занятия были расписаны с утра до позднего вечера.

Здесь занимались киокушинкай карате, проходили тренировки по футболу, гимнастике, волейболу, фитнесу и танцам. Больше сотни ребят. Здесь выросли чемпионы России и призеры международных соревнований.

— Тренер нам передавал только самые лучшие качества. Он учил нас не сдаваться, когда было страшно перед татами, когда выходили сильные бойцы.

Сейчас дети и взрослые хотят помочь семье тренера и мечтают восстановить спортзал.

— Вот такая у нас банда девчонок — все помогают. Возим вещи.

Одни несут одежду и предметы первой необходимости, другие приехали разбирать завалы, третьи предложили транспорт и строительные материалы. Люди, которые когда-то приводили сюда сыновей и дочерей на первые тренировки, сплотились вокруг человека, который много лет помогал их детям.

— Очень виден прогресс в детях. Какие они стали добрые, отзывчивые.

Особенно трогательно на беду отреагировали воспитанники тренера. Ребята объявили сбор средств и записали видеообращение к жителям страны.

Этот поступок стал для Николая Назарова неожиданным и трогательным. Говорит: для него это главный признак того, что как настоящий самурай он выбрал верный путь.

«Я, конечно, рад, что мои ученики так говорят, что верят в меня. Я надеюсь, что действительно школа киокушин — это школа воспитания и взаимопонимания», — сказал Николай Назаров.

Сейчас семья живет в гостевом доме бесплатно. Администрация помогает восстановить документы и оформить меры социальной поддержки.

И все же среди руин сегодня все чаще говорят не о потерях, а о будущем. О том, как будут восстанавливать зал. Как снова откроются спортивные секции.

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