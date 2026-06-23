Россиянам дали совет по подкормке яблонь и груш в июле

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Процесс требует особого подхода из-за существенных отличий корневой системы плодовых от цветов или овощей.

Из-за безморозного мая июль становится большим испытанием для плодовых деревьев. Яблони и груши усыпаны завязями, поэтому нагрузка на ветви критическая. Чтобы урожай вызрел без последствий, необходима правильная поддержка. Своими советами изданию URA.RU поделилась блогер и садовод Светлана Самойлова.

«Май был без заморозков, и все наши плодовые усыпаны многочисленными плодами», — напомнила эксперт.

При этом она призвала не переживать по этому поводу, поскольку это естественный процесс, когда деревья избавляются от лишних плодов, чтобы сосредоточить основные силы на главном урожае.

Говоря о важности проведения круговой подкормки, специалист отметила, что корневая система у плодовых существенно отличается от цветов и овощей и требует особого подхода. Именно поэтому следует применять круговой способ.

Самойлова выделила четыре основных шага по подкормке, которые требуют не только внимания, но и терпения. Первое действие включает в себя создание четырех-шести ямок на глубину в полтора штыка лопаты, отступая 30-50 сантиметров от ствола.

«Чем дерево старше, тем мы подальше отступаем, чтобы не повредить корневую систему. Подкопы под ствол, конечно же, мы не делаем», — сказала садовод.

Затем необходимо пролить лунки водой, поскольку подкормку нужно проводить во влажной почве. Она подчеркнула, что даже в дождливую погоду дополнительный полив не повредит.

После этой процедуры следует подготовить питательный раствор при помощи стакана гранул калийного или комплексного минерального удобрения и литра горячей воды. Две столовые ложки смеси добавляют в лейку вместе с двумя ложками гумата калия.

Заключительный этап — залив раствора в лунки. Блогер советует совершить до пяти подходов, а в конце рекомендует заполнить эти отверстия перепревшим или свежим конским навозом либо закрыть землей.

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