В Москве прошел благотворительный показ спектакля «Дневник памяти»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мероприятие было организовано для семей военнослужащих и участников СВО.

Благотворительный показ ледового спектакля прославленной российской фигуристки Татьяны Навки «Дневник памяти» прошел 22 июня, в День памяти и скорби, на «Навка Арене» в Москве.

Мероприятие было организовано телеканалами РУ. ТВ и RT для семей военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, детей-сирот погибших участников СВО, а также сотрудников силовых структур, проходящих лечение в госпиталях и военно-медицинских организациях.

Татьяна Навка отметила, что создатели спектакля передали атмосферу военных лет и показали собравшимся испытания, через которые прошли люди в годы войны. Она добавила, что такие патриотические ледовые постановки необходимы для подрастающего поколения.

«Такие спектакли очень важны. Это память, которую мы должны передавать из поколения в поколение нашим детям, нашим внукам и нести это через всю нашу жизнь. Благодаря им мы сегодня имеем возможность жить, любить, заниматься любимым делом, рожать детей», — сказала она.

Фигуристка подчеркнула, что показ был поставлен специально ко Дню Победы, однако теперь его будут проводить каждый год и в честь Дня памяти и скорби.

Генеральный продюсер RT. Док Екатерина Яковлева оценила роль главного редактора RT Маргариты Симоньян в проведении мероприятия. Она пояснила, что именно Маргарита вместе с заслуженной артисткой РФ Еленой Север были идейным вдохновителем этого благотворительного показа.

«Она радеет всей душой за наших ветеранов, за наших бойцов, за их семьи. Она все время помогает. Маргарита как раз с Еленой Север были идейными вдохновителями этого мероприятия, на котором будут концерты для наших бойцов, семей, а также фильмы», — уточнила Яковлева.

Спектакль «Дневник памяти» рассказывает историю возлюбленных, которых разлучила война. Сюжет постановки разворачивается через основные события Великой Отечественной войны. Сцены посвящены битве за Москву, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, труженикам тыла и узникам концлагерей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.