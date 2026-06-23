Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Программа учитывает современные угрозы.

С контрактниками штурмовых подразделений проведены занятия по боевой подготовке на полигоне Московского военного округа (МВО). Они отработали стрельбу из автоматов АК-74М и пулеметов ПКМ, включая стрельбу из укрытий и в неустойчивых положениях.

Также проводились стрельбы из гранатометов РПГ-7В с приспособлениями для учебной стрельбы. Программа учитывает современные угрозы, включая мишени в виде беспилотников. Обучение строится на опыте специальной военной операции и постоянно обновляется для моделирования реальных боевых ситуаций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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