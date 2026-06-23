День балалайки: какие праздники отмечают 23 июня

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В этот день родились два человека, которые оставили огромный вклад в историю: Анна Ахматова и Алан Тьюринг.

Во всем мире 23 июня отмечается несколько значимых праздников. Среди них — Международный день балалайки, Международный Олимпийский день и церковный день памяти священномученика Тимофея Прусского. Подробнее об их истории рассказал портал URA.RU.

Православный праздник 23 июня 2026

Православные в этот день чтят память священномученика III века нашей эры Тимофея Прусского. Он был епископом в городе Прусса и обратил к вере многих язычников. Он также известен чудесами исцеления.

Римский император Юлиан запрещал ему заниматься миссионерской деятельностью, однако святой продолжал распространять христианство. Тогда император приказал обезглавить Тимофея.

Этот день известен как Тимофеев день и Тимофей Знаменный. Согласно традициям, знамения, которые происходят в этот день, могут повлиять на будущее. А если случались необычные события, то люди их воспринимали как предупреждения свыше.

Международный день балалайки

Этот день посвящен одному из главных символов русской культуры. Впервые этот музыкальный инструмент упомянули именно 23 июня 1688 года. Его празднуют различными концертами, фестивалями и выставками.

Международный Олимпийский день

Праздник связан с историей возрождения олимпийского движения в ХIХ веке — 23 июня 1894 года в Париже барон Пьер де Кубертен представил доклад о возрождении Игр, который был одобрен конгрессом. В этот же день на свет появился Международный Олимпийский комитет. А первые возрожденные игры состоялись в 1896 году в Афинах.

Праздником этот день стал называться в 1947 году — его учредили на сессии МОК в Стокгольме, а уже в следующем году его впервые отмечали по всему миру.

Кто родился 23 июня

В этот день на свет появилась величайшая поэтесса Серебряного века Анна Ахматова, которая оказала огромное влияние на развитие русской литературы. Кроме того, 23 июня 1912 года родился британский математик и создатель концепции искусственного интеллекта Алан Тьюринг.

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