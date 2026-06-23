Ни одной пластической операции: Деревянко и Фуць раскрыли секрет молодости

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Супруги пользуются услугами разных косметологов.

Секрет молодости актера Павла Деревянко и его жены, предпринимателя Зои Фуць, — полный отказ от пластических операций. Об этом супружеская пара рассказала в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на открытии бутика FABZPRO, который они запустили вместе.

Деревянко отметил, что вместе с женой ухаживает за своей внешностью при помощи косметологических процедур. Зоя в этом вопросе полностью поддержала мужа.

«Ни одной пластической операции не было — ни у меня, ни у него», — подтвердила она.

Говоря о любимых процедурах, Павел заявил, что ему нравится массаж. Кроме того, пара выделила ботокс.

«Если бы не ботокс, милый мой, как мы тебя любим», — уточнила Фуць.

При этом супруги пользуются услугами разных косметологов. Зоя призналась, что пыталась переманить Павла на свою сторону, однако тот не согласился. Кроме того, она добавила, что ее мужчина выглядит «идеально, как мальчишка».

Ранее Деревянко рассказал о положительном влиянии супруги на его характер.

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