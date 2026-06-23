Поезд в будущее и корабль мечты: чем удивит сцена «Алых парусов-2026»

Фото: 5-tv.ru

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Сцена на Дворцовой площади превратится в пространство, где рождаются мечты.

Русский авангард и конструктивизм, масштабные декорации, сложная инженерная конструкция, две крыши, перрон, верфи, скоростной поезд — все это создает уникальное пространство для мечты. Вечером 27 июня Дворцовая площадь снова удивит своим размахом и атмосферой.

Центральным элементом станет портал — символ начала пути к мечте. Он объединяет черты вокзала, порта и причала, связывая прошлое, настоящее и будущее. Сцена напоминает динамичный «город», устремленный в будущее.

Фото: 5-tv.ru

«На Дворцовой площади развернута площадка по строительству сценического комплекса. Все выглядит как на настоящей стройке здания: работают монтажники, спецтехника, краны, манипуляторы. За визуальной легкостью и красотой архитектуры сцены стоит сложнейшая инженерная основа», — рассказывает технический директор концертной части праздника «Алые Паруса» Алексей Булгаков.

Конструкция впечатляет масштабом: площадь сценической застройки почти вдвое больше, чем в прошлом году, высота элементов превышает 30 метров, а экраны занимают более 1000 квадратных метров. Экраны будут менять среду в реальном времени. Один из них выполнен в форме паруса и установлен на высоте 22 метров. Цветовая гамма комплекса выдержана в холодных тонах, символизируя водную стихию.

Фото: 5-tv.ru

«Традиционно в сценографии всегда присутствует образ корабля как главного символа праздника. В этом году мы используем декорацию, которая напоминает трубу парохода. Отдельный элемент включает в себя очертания мачты и маяка», — отметил художник-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Николай Орлов.

На изготовление ферм сцены и части декораций ушло 8,5 тонн металла. Инженеры облегчили конструкции для комфорта и безопасности артистов. Использовались современные технологии, включая 3D-резку и композитные материалы. Все декорации прошли тестирование.

Зрители увидят «поезд будущего» на перроне. Он почти в натуральную величину, длиной 15 метров. Для транспортировки из Москвы его разобрали на 16 частей и собрали на Дворцовой площади. Поезд станет символом движения к мечте.

Фото: 5-tv.ru

«Пары ведущих будут двигаться по подиуму, словно плыть на бумажном кораблике. Это специальная передвижная платформа на радиоуправлении — без проводов и рельсов», — поделился технический директор концертной части праздника «Алые Паруса» Алексей Булгаков.

В финале на верфи появится символический корабль мечты. Он вырастет из детского рисунка и отправится в большое плавание.

Праздник «Алые паруса» был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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