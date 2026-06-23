Зеленский переплюнул Гитлера и открыл «польский фронт»: раздает угрозы направо и налево

Фото, видео: Reuters/Denis Balibouse; 5-tv.ru

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Тон польских чиновников выдает не просто раздражение, а откровенную усталость от нынешней украинской верхушки.

Вообще же Зеленский своими заявлениями словно специально разрывает отношения не только с государствами, старавшимися сохранять нейтралитет, но и с ближайшими союзниками. Ведь это надо просто умудриться за такой короткий срок вывести из себя Варшаву, которая накачивала Украину и деньгами, и оружием. Причем полякам ударили по самому больному, речь зашла о героизации нацизма.

То, о чем Москва говорила еще четыре года назад, сейчас становится очевидным для европейцев. Только не надо иллюзий, что кто-то поддержит Россию. Тему продолжит корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Казалось бы, еще вчера польский орел брал украинского президента под свое терпеливое белое крыло. Но теперь пух и перья от былой дружбы Варшавы и Киева летят по всей Европе. Откровенная героизация бандеровцев вывела из себя даже главных адвокатов режима Зеленского.

«К оскорблению, связанному с присвоением одному из подразделений украинской армии имени „героев УПА“*, он добавляет еще одно, возвращая награду через курьера», — отметила министр канцелярии президента Польши Ангелка Енджак.

Высшую польскую награду Зеленский отправил в Варшаву обычной почтовой бандеролью, разве что скотчем не обмотал. Масла в огонь подлил и главный украинский дипломат — Сибига, назвав чествование фашистов правом на собственную историю.

«Мы не допустим, чтобы какой-либо президент другого государства больше диктовал нам нашу историю. Точка. С этим покончено», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

У Гитлера и Муссолини орден Белого орла, к слову, так и не отобрали. В этом Зеленский их переплюнул. И, видимо, окончательно увлекшись ролью самоназначенного лидера Европы, обвинил Навроцкого в намеренном раздувании скандала ради политических очков.

«Кароль — это не должность, а его имя. Верно? Все-таки у них демократия, а не монархия. Поэтому необходимо выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, в том числе и Польшу», — утверждает глава киевского режима Владимир Зеленский.

Вот так хозяин Банковой открыл «польский фронт» — пока информационный. Зеленский раздает угрозы направо и налево, кусая руку, с которой кормится. В перепалку пришлось вмешаться даже министру обороны Польши.

«Украинцы не должны забывать, что поляки первыми открыли свою границу, приняли их и оказали военную помощь. Но Украина, враждебно настроенная по отношению к Польше, — это стратегическая угроза для нас. Это стратегическая ошибка, которой нельзя допустить», — заметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

А в польском сейме уже готовятся клюнуть куда больнее — депутаты призывают ограничить Украине поставки вооружений. В отличие от Киева, в Варшаве еще хранят историческую память.

«Дорогой Владимир, господин президент, этот спор никак не касается внутренних вопросов Польши. Все поляки знают и понимают, сколько зла причинили Польше, полячкам, полякам и польским детям украинские националисты», — высказался президент Польши Кароль Навроцкий.

Тон польских чиновников выдает не просто раздражение, а откровенную усталость от нынешней украинской верхушки.

«В данном случае нет никаких сомнений в том, кто начал. Начал господин Зеленский. Я считаю, что польский президент принял правильное решение, и если у меня к нему и есть претензии, то только за то, что он так долго медлил», — заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.

В стремлении создать собственное альтернативное прошлое, а все чаще — и настоящее — Киев готов растоптать уже не только российские, но и европейские ценности. Другой вопрос: готовы ли это терпеть на западе?

Пока гремит звон возвращаемых орденов и медалей, давать прогнозы об отношениях Варшавы и Киева никто не берется. Ясно одно — былого единства в европейских рядах уже точно не будет.

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* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.