«Очень хорошо»: Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива
Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По его словам, Вашингтон контролирует ситуацию в регионе.
Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, обстановка вокруг него складывается благоприятно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
«Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо. Пролив полностью открыт», — заявил глава государства.
Американский лидер также отметил, что в воскресенье, 21 июня, через него прошло больше нефтяных судов, чем когда-либо. Он подчеркнул, что Вашингтон полностью владеет ситуацией в этом районе.
Ормузский пролив открылся для передвижения кораблей 19 июня после подписания соглашения о взаимопонимании между Ираном и США. Однако на следующий день Тегеран объявил о его закрытии из-за атак Израиля на Ливан.
Ранее Трамп призвал исламскую республику повлиять на проиранские формирования в Ливане, которые, по его словам, «создают проблемы». В противном случае Соединенные Штаты нанесут новые удары по территории Ирана.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.