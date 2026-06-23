«Очень хорошо»: Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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По его словам, Вашингтон контролирует ситуацию в регионе.

Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, обстановка вокруг него складывается благоприятно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо. Пролив полностью открыт», — заявил глава государства.

Американский лидер также отметил, что в воскресенье, 21 июня, через него прошло больше нефтяных судов, чем когда-либо. Он подчеркнул, что Вашингтон полностью владеет ситуацией в этом районе.

Ормузский пролив открылся для передвижения кораблей 19 июня после подписания соглашения о взаимопонимании между Ираном и США. Однако на следующий день Тегеран объявил о его закрытии из-за атак Израиля на Ливан.

Ранее Трамп призвал исламскую республику повлиять на проиранские формирования в Ливане, которые, по его словам, «создают проблемы». В противном случае Соединенные Штаты нанесут новые удары по территории Ирана.

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