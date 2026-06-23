Лишившийся ног альпинист назвал способ спасения Наговициной с пика Победы

Фото: © РИА Новости/Борис Приходько

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На большой высоте промедление с решением нередко приводит к тяжелым последствиям.

Травмированная альпинистка Наталья Наговицина могла иметь шанс на спасение с пика Победы при попытке самостоятельного спуска. Такое мнение выразил российский альпинист Рустам Набиев в интервью Газета.ру.

Набиев, лишившийся ног и покоривший ряд высочайших вершин мира, в том числе Эверест в мае 2026 года, отметил, что при подобных инцидентах ключевым фактором становится снижение высоты любым доступным способом.

«Я не могу в полной мере оценивать возможности Натальи. Но профессиональные альпинисты, которые были рядом с ней на пике Победы, говорили, что ей все же нужно было попытаться спускаться самостоятельно — на четвереньках, на коленях, ползком — но сбрасывать высоту. Пусть это давало лишь шанс на спасение, а не гарантию», — высказался Набиев.

Он подчеркнул, что движение навстречу поисковым группам, которые поднимались снизу, могло сократить расстояние и повысить вероятность эвакуации. При этом альпинист отметил, что на большой высоте промедление часто приводит к критическим последствиям.

«Судя по всему, она понадеялась на то, что за ней придут, и просто ждала. На такой высоте это смертельная ошибка», — добавил он.

Отдельно Набиев сравнил условия на пике Победы и Эвересте, указав, что более низкая вершина в 7439 метров считается значительно сложнее и опаснее из-за погодных условий и ограниченного числа успешных восхождений. По его словам, за всю историю на пик Победы поднялись около 200 человек, тогда как Эверест покорили свыше 10 тысяч альпинистов.

Набиев также отметил, что сам оценивает маршрут на пик Победы как чрезмерно рискованный и не планирует возвращаться ни на одну из экстремальных высотных вершин.

Альпинист лишился ног в 2015 году во время службы в армии после обрушения казармы ВДВ. После реабилитации он занимался следж-хоккеем, а затем перешел в альпинизм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за один сезон на Эвересте погибли как минимум пять альпинистов. Скопления людей в зонах с пониженным содержанием кислорода создают непосредственную угрозу для жизни и безопасности восходителей.

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