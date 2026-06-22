В Книге рекордов Гиннесса не признали восхождение россиянина на Эверест без ног

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Альпинист заявил о невозможности регистрации достижения из-за ограничений.

Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать восхождение российского альпиниста Рустама Набиева на Эверест, ставшее первым в истории покорением вершины человеком, поднявшимся на одних руках. Об этом спортсмен рассказал в интервью Газета.ру.

По словам Набиева, попытки официальной регистрации результата не увенчались успехом.

«С рекордом Гиннесса сейчас все непросто. Республика Белоруссия и Российская Федерация находятся под санкциями, и Книга рекордов, к сожалению, сейчас не регистрирует достижения людей из этих стран. Мы пытались с ними связаться, я сам писал — ответа не получил. Но, знаете, я особо и не горю желанием туда попасть: я и так уже там — за восхождение на восьмитысячник Манаслу в 2021 году», — рассказал Набиев.

Набиев заявил, что главным смыслом экспедиции на Эверест для него стало стремление показать пример преодоления трудностей. Он отметил, что подобные достижения могут быть важны для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Такие достижения ценны не только как спортивный рекорд — они могут затронуть каждого человека. Мой главный посыл, с которым я шел на Эверест: «После падения жизнь не заканчивается», — добавил он.

Альпинист лишился ног в 2015 году во время службы в армии, когда в одной из частей ВДВ произошло обрушение казармы. Набиев оказался среди пострадавших и был последним, кого извлекли из-под завалов. После этого ему провели ампутацию обеих ног выше колена.

После реабилитации он начал заниматься паралимпийским спортом, выступал в следж-хоккее, а затем перешел в альпинизм. С 2020 года Набиев совершил восхождения на ряд крупных вершин, включая Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, Арарат, Казбек, пик Мера и Манаслу.

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