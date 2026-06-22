Двое жителей Оренбургской области погибли при установке кондиционера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

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Несчастный случай произошел во время монтажа оборудования.

В Оренбургской области зафиксирован смертельный несчастный случай при установке бытового оборудования. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Два жителя региона выполняли монтаж кондиционера, в ходе которого получили удар электрическим током. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Омской области нашли тело 40-летнего сапбордиста Анатолия Бойко, пропавшего вместе со своей спутницей Ольгой Симочкиной. По данным представителя силовых структур, 25 мая мужчина и 43-летняя женщина вышли из дома на бульваре Архитекторов, взяв с собой рюкзаки с сапбордами. После этого они перестали выходить на связь.

Предварительно известно, что пара планировала прогулку по реке Иртыш. Основной версией произошедшего считается несчастный случай на воде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Местонахождение Ольги Симочкиной по-прежнему не установлено.

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