ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного состава в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Двоих подозреваемых задержали до реализации подготовленного плана.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку террористического акта на территории Московской области и задержали двух граждан России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Московской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к подготовке террористического акта», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, фигуранты поддерживали связь с представителем украинских спецслужб и действовали по полученным указаниям. Как уточнили в ФСБ, для реализации задуманного они забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

Подозреваемые предварительно изучили один из железнодорожных участков, определили место предполагаемой установки взрывного устройства и подготовились к совершению подрыва. Однако завершить задуманное они не успели.

Задержание провели в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ведомстве отметили, что работа по выявлению группы велась продолжительное время. По данным ФСБ, в рамках разработки были зафиксированы действия, связанные с попытками получить средства и организовать подготовительные мероприятия для совершения теракта.

Также в сообщении уточняется, что оперативные мероприятия затрагивали территорию не только Московской, но и Смоленской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте подрыва автобуса в Брянской области обнаружили фрагменты украинского беспилотника.

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