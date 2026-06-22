«Ей это необходимо»: Деревянко рассказал, как жена повлияла на его характер

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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С 2025 года актер состоит в браке с дизайнером Зоей Фуць.

Супруга актера Павла Деревянко, дизайнер Зоя Фуць, помогает ему раскрывать в себе мужские качества. Об этом артист сообщил в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на открытии бутика FABZPRO, который он запустил вместе с женой.

Деревянко отметил, что воспринимает себя прежде всего как мужчину, а не только как артиста. По его словам, он не разделяет жизнь на сценическую и повседневную, считая проявление эмоций и характера естественной частью личности. Он подчеркнул, что не любит «играть» в жизни и показывать что-то напоказ вне сцены, где это действительно необходимо.

«Я, прежде всего, мужчина, человек прежде всего. <…> Что значит артист? Я не люблю в жизни, я ненавижу играть. И что-то показывать в жизни. Только на сцене и где нужно в кино. <…> Вот, собственно, это (мужское. — Прим. ред.) все было. Просто Зоя во мне это все как-то так раскрывает. Она это требует, это ей необходимо», — сказал Павел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Павел Деревянко с пониманием относиться к слабостям других людей. Он не привык обижаться и даже считает это странным. При возникновении конфликтов или недопонимания актер предпочитает отойти в сторону и дать человеку выпустить пар.

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