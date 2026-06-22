В результате взрыва дрона ВСУ пострадали женщина и маленький ребенок

При детонации дрона в Запорожской области пострадали женщина и ребенок

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавших доставили в медучреждение после происшествия в Каменке-Днепровской.

Маленький ребенок и женщина получили ранения в результате детонации беспилотника в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

После взрыва пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

Балицкий уточнил, что среди пострадавших находится девочка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Горловке в результате атаки беспилотника на гражданский автобус ранения получили 12 мирных жителей.

Также 5-tv.ru информировал, что после ночной атаки ВСУ на Крым в больницы доставили 14 человек, включая двоих детей. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние несовершеннолетних оценивалось как тяжелое. Еще шестерым пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. По его словам, среди погибших были мирные жители.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.