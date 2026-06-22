«Он динозавр»: Зоя Фуць о разнице в возрасте с Павлом Деревянко

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Супруга актера рассказала, что терпеть не может самовлюбленных парней.

Супруга Павла Деревянко Зоя Фуць рассказала, что сознательно искала мужчину старого склада, назвав таких представителей сильного пола «динозаврами». Об этом она поведала в интервью 5-tv.ru.

«У нас идеальная разница в возрасте. Я всегда думала о том, что мне нужен мужчина такой, я называю их „динозавры“. Он вообще не „папочка“… „Динозавры“ — которые (мужчины. — Прим. ред.) тех времен. Он любит олдскульную музыку, все такое у него простое, не особо ведет инстаграм*, хотя и артист. Не люблю, когда вот эти мальчики сами себя снимают постоянно… меня привлекло это в нем», — заявила Зоя.

По ее словам, по утрам Павел напевает старые мелодии, которые она порой даже не знает. На это актер отреагировал с юмором.

«Ну я распеваюсь в душе, чтобы голос звучал», — улыбнулся он.

На вопрос о том, не настиг ли его кризис среднего возраста, 50-летний Деревянко неожиданно развеял миф.

«Пятьдесят лет — это уже не кризис среднего возраста. Это уже сильно так перевалило, открою вам секрет. Кризис — это тридцать пять (лет. - Прим. ред.). Мне пятьдесят уже. А вот Зое — тридцать пять», — заявил он.

Сама Зоя призналась, что находится на пике формы и пока ей некогда впадать в кризис.

«Я на пике в тридцать пять. Я не чувствую никакого кризиса. <…> Мне пока некогда в кризис впадать», — добавила она.

История любви этой пары началась в 2021 году с совместного выхода в свет. Позже они начали публиковать совместные фото с отдыха, а в 2025 году Павел сделал предложение прямо на поле стадиона перед матчем «Динамо» — «Акрон». Свадьбу сыграли в августе 2025-го в Барвихе. Слухи о беременности Зои, появившиеся в мае 2026-го, избранница актера со смехом опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Павлу Деревянко и Зое Фуць посоветовали запустить реалити-шоу.

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