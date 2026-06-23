«Держался как черная плесень»: как британцы отреагировали на уход Стармера в отставку

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dinendra Haria; 5-tv.ru

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Политик был шестым премьер- министром Великобритании за последние десять лет — и самым не популярным.

Уход в отставку Кира Стармера — сегодня главная мировая политическая новость. Он руководил правительством Британии почти два года и стал шестым в череде премьеров, которые сменились на Даунинг-стрит за последние десять лет. Из них всех Стармер стал самым непопулярным.

Однако он сам неожиданно заявил, что считает себя лучшим министром. Что ждет Британию дальше и почему даже кот Ларри усомнился в необходимости запоминать имена новых премьеров — расскажет корреспондент «Известий» Анна Жихарева.

Еще совсем недавно именно здесь, на Даунинг-стрит, Кир Стармер праздновал убедительную победу лейбористов. Сегодня он объявил о своей отставке. Менее чем за два года после триумфальных выборов карьера завершилась под давлением собственной партии, падением рейтингов и серией политических кризисов.

Сам Стармер пытается делать хорошую мину при плохой игре. В финальном обращении с Даунинг-стрит, 10, он заявил, что своей работой доволен и в целом добился всего, чего хотел. Только в конце почему-то расплакался.

«Наша репутация в мире восстановлена. Великобритания вновь встала на защиту порядочности, уважения и верховенства права, заключая торговые соглашения и защищая интересы народа. А когда я уйду с самой важной должности в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе — быть лучшим мужем для моей замечательной жены, которая была моей опорой и в хорошие, и в плохие времена, и быть лучшим отцом для моих прекрасных детей», — сказал премьер-министр Великобритании (2024–2026) Кир Стармер.

Совсем не радуются уходу Стармера в Старом свете. Глава Еврокомиссии рассыпается в комплиментах, называет его настоящим государственным деятелем и хвалит за вклад в укрепление безопасности, европейской и украинской. О том же говорят и в Берлине.

«Правительство Германии всегда находило Кира Стармера надежным и близким партнером во внешнеполитических вопросах, особенно в вопросах, связанных с Украиной», — сказал пресс-секретарь правительства Германии Стефан Корнелиус.

Возможно, это и погубило карьеру Стармера: то, что о проблемах Украины и Евросоюза он думал больше, чем собственно о Британии. По крайней мере, жители королевства его отставкой довольны.

«Я рад, на самом деле. Просто нужны были перемены. Думаю, большинство людей в стране, вероятно, чувствуют то же самое, что и я: все, что ты слышишь, это то, насколько плохо он справляется со своей работой», — сказал житель Лондона Алекс Бретт.

Короче, отставку премьера люди встречают как приятный сюрприз. Тем более что Стармер казался непотопляемым, и никто всерьез не верил, что он уйдет.

«Стармер держался из последних сил, как черная плесень в Вестминстере — никто не мог от него избавиться. Он пережил протесты, бунты, потерял более 1400 муниципальных кресел на последних выборах и скандалы», — сказала телеведущая Самара Гилл.

И скандалов хватало. Причем даже одного хватило бы, чтобы погубить карьеру. Так, выяснилось, что Стармер назначил послом в США Питера Мандельсона, близкого друга Джеффри Эпштейна. Также пресса раскопала, что когда на британском севере действовала сеть мигрантов-педофилов, именно Стармер был прокурором, который закрывал на это глаза. Уже в качестве главы правительства его ругали за миграционную политику.

Найджел Фарадж, который как раз строит карьеру на борьбе с нелегалами, теперь заявляет, что отставки Стармера мало и что лейбористы не имеют права оставаться правящей партией.

«Я требую — и мы, партия реформ, требуем проведения досрочных всеобщих выборов. В конце концов, когда консерваторы то и дело меняли премьер-министров, лейбористы постоянно говорили, что должны быть проведены всеобщие выборы», — заявил лидер партии «Реформ Соединенного Королевства» Найджел Фарадж.

Скорее всего, этого не произойдет: лейбористы еще на прошлой неделе договорились посадить в кресло премьера Энди Бернема, бывшего мэра Манчестера и бывшего же министра культуры. Другой вопрос, что ему достанутся те же проблемы, которые не смог решить Стармер: слабая экономика, неконтролируемая миграция и массовое недовольство населения. В общем, выглядит все так, будто без досрочных выборов не обойтись.

Аккаунт в соцсетях, который ведут от имени кота Ларри, главного мышелова резиденции премьера, отмечает: главы правительства в стране меняются так часто, что запоминать их имена нет никакого смысла.

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