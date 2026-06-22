В Варшаве доступно объяснили, почему лишили Зеленского ордена

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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При этом глава киевского режима обиделся, что награду забрали у него, а не у экс-канцлера Германии Шредера.

Власти Польши не стали терпеть дерзкие выходки Зеленского, который обиделся на то, что орден Белого орла отобрали у него, а не у Муссолини или Шредера.

В канцелярии президента Навроцкого напомнили: награду нельзя отзывать после смерти. А что касается бывшего канцлера Германии — при нем никто поляков не оскорблял и не чествовал нацистов, тем более так открыто, как это делает Зеленский.

Ранее глава киевского режима вместе с другими украинскими чиновниками отправил орден обратно в Варшаву. А в новом интервью попытался уколоть польского лидера, заявив, что его политика плохо закончится.

«Кароль — это не должность, а его имя. Верно? Все-таки у них демократия, а не монархия. Поэтому необходимо выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, в том числе и Польшу», — заявил Владимир Зеленский.

Угрозы и откровенное хамство в этом же интервью из уст Зеленского также прозвучали в адрес президента Белоруссии. Он потребовал от Минска за неделю убрать от границы вышки с ретрансляторами, в противном случае обещал решить вопрос военным путем.

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