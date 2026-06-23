Тысячи красных гвоздик на Пискаревском кладбище: Петербург вспоминает 22 июня 1941 года

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Ночью жители города зажгли 120 тысяч свечей на Дворцовой площади в память о начале войны.

Море красных цветов сегодня на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Это — место памяти и скорби всей страны. Там покоятся защитники блокадного Ленинграда и те, кто погиб от голода, холода и постоянных бомбежек. У каждого, кто пришел, к монументу «Мать-Родина», своя семейная история. Корреспондент «Известий» Юлия Майданова продолжит.

Аэростаты в небе над городом. Люди у репродукторов. 12:15 — выступление Вячеслава Молотова: «Враг будет разбит, победа будет за нами».

22 июня 1941 года было воскресенье, ленинградцы планировали поездки за город. Но принялись звонить на свои предприятия: чем я могу помочь прямо сейчас, как записаться на фронт?

Те, кто пришел сегодня с цветами на Пискаревский мемориал, помнят об этих событиях по рассказам родителей. Среди пришедших — Виктор Калюкин, встретивший войну трехлетним мальчиком.

«Бомба попала в мой дом. Конкретно. Задний двор был разрушен полностью. Одна бомба попала в 25, наверное, метров, потому что подпрыгнула кровать, я проснулся. Ну и остались мы, как бы, дома. В бомбоубежище родители, ввиду того что бомбили постоянно, прекратили бегать, и мы, как говорится, под бомбами так и прожили», — рассказал житель блокадного Ленинграда Виктор Калюкин.

Люди несут тысячи красных гвоздик к ногам Матери-Родины. Каждый цветок — как вспышка в памяти. 85 лет прошло с того самого страшного дня. А боль не утихла до сих пор. Ведь несколько поколений людей могли прожить другую жизнь.

21 июня 1941 года во многих школах Ленинграда прошли выпускные вечера. Юноши и девушки вступили в новую взрослую жизнь. Мог ли кто-то представить, что выпадет на их долю? Вчера они кружились в вальсе в свой последний день в школе. Сегодня, 22 июня 1941-го, жизнь разделилась на «до» и «после».

Наталия Плющова в войну осталась сиротой. Сегодня несет цветы на могилу своему отцу, который покоится на Пискаревском кладбище. И рядом с ним — еще полмиллиона человек.

«Они в городе не очень вспоминали это. Как-то было… это вот сейчас для молодежи, для всех. А раньше это было, ну, как-то больно еще», — сказала жительница блокадного Ленинграда Наталия Плющова.

Город-герой вспоминает скорбную дату. Цветы несут и к подножию монумента на площади Победы. Петербуржцы-ленинградцы вспоминают своих родителей на кладбищах.

Ночью жители города зажгли 120 тысяч свечей на Дворцовой площади в память о начале войны. Из огней выложили огромное полотно — легендарную полуторку и разорванное кольцо блокады. Чтобы помнили.

«Этот день важно не забывать, потому что, чтобы мы этого в дальнейшем уже не повторяли, чтобы это не повторилось вновь. Эта кровопролитная война, чтобы она не повторилась вновь, и вот этих всех бед снова не обрушилась на наш прекрасный город», — сказала Екатерина Иванова.

Сегодня в Московском парке Победы установят колокол памяти. Он будет звонить в особые для Ленинграда дни — 22 июня, 8 сентября, 27 января и 9 мая.

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