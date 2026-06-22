«Глаз удалили»: отец облитой кислотой петербурженки показал ее фото

Девушке из Петербурга удалили глаз после нападения бывшего с кислотой

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Мужчина признался, что увидеть дочь после нападения было для него крайне тяжело.

Жительнице Санкт-Петербурга, которую в конце мая бывший молодой человек облил кислотой, удалили глаз. О состоянии пострадавшей в беседе с 5-tv.ru рассказал ее отец Олег.

«Новости не очень хорошие, глаз удалили <…>, там прожгло дырку», — сообщил мужчина.

По его словам, Анастасия продолжает проходить лечение. После нескольких недель в реанимации ее перевели в обычную палату. Несмотря на тяжелые травмы, девушка постепенно идет на поправку: уже может самостоятельно передвигаться по больнице и ежедневно проходит необходимые медицинские процедуры.

Отец пострадавшей отметил, что впереди ее ждут новые операции, связанные с восстановлением кожи и лица. Реабилитация, по предварительным оценкам, продлится еще несколько месяцев.

«Один глаз видит, замотан <…> Сейчас-то все, каждый день перевязки делают <…> Она хоть по больнице ходить может. Ну двигается, а так-то в реанимации она три недели лежала вообще. Не вставала, ничего. А сейчас вот начала ходить», — рассказал Олег.

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Отец пострадавшей признался, что увидеть дочь после нападения было для него крайне тяжело. По словам Олега, он не решился посмотреть снимки, сделанные врачами сразу после госпитализации.

Хотя состояние Анастасии постепенно улучшается, последствия произошедшего по-прежнему остаются серьезными. Девушка продолжает восстанавливаться после обширных ожогов, ножевых ранений и других повреждений.

Нападение произошло 24 мая в одной из квартир Северной столицы. По версии следствия, бывший возлюбленный проник в жилье девушки, после чего облил ее кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес несколько ножевых ранений.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали химические ожоги, затронувшие около 35% поверхности тела. С тех пор девушка проходит длительное лечение и восстановление после полученных травм. Нападавшего арестовали. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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