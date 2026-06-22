«Не бойтесь»: жительница Челябинска по указке афериста сожгла квартиру

В Челябинске женщина под влиянием афериста сожгла свою квартиру

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Максим Романов; 5-tv.ru

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Мошенник запрещал ей покидать комнату, где начался пожар.

Жительница Челябинска подожгла собственную квартиру по указанию мошенника. Как сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по Челябинску, пострадавшая также перевела аферисту 40 тысяч рублей.

Видеозапись всего происходящего ненадолго появилась в одном из домовых чатов. На кадрах видно, как пламя мгновенно охватило покрывало кровати и поднялось до самого потолка. В этот момент женщина начала осознавать масштаб происходящего и в панике закричала, что у нее лопается потолок. Однако собеседник спокойно приказал ей оставаться в горящей и быстро наполняющейся едким дымом комнате.

«Не бойтесь, все фиксируется, ждем. Теперь нужно по регламенту выждать ровно пять минут, время засекаем», — повторял мошенник.

Когда женщине уже было тяжело дышать, она проигнорировала указания и выбежала на улицу.

Из задымленного дома на улице Молодогвардейцев пожарные эвакуировали десять человек, никто из жильцов не пострадал, хотя квартира выгорела практически полностью.

По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители сейчас устанавливают все детали преступления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России раскрыта мошенническая схема, связанная со строительством и продажей коттеджей, в результате которой пострадали около 20 клиентов, потерявших сотни миллионов рублей.

Аферисты создавали фиктивные строительные компании и убеждали жертв брать кредиты для «инвестиций», после чего исчезали с деньгами.

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