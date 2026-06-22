Аптечка в отпуск: что обязательно взять на море, дачу и в поход

Для поездки на море в аптечку нужно добавить SPF-кремы и средства от ожогов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Чтобы не искать лекарства в незнакомом месте и не портить отпуск из-за мелких проблем со здоровьем, стоит заранее собрать препараты с учетом формата поездки.

Летний отдых редко обходится без небольших бытовых неприятностей. Солнечные ожоги, укусы насекомых, порезы, расстройства пищеварения или головная боль могут испортить впечатления от отпуска. Именно поэтому врачи рекомендуют заранее собрать аптечку, ориентируясь на место и условия отдыха.

При этом универсального набора не существует. То, что пригодится на даче, может оказаться бесполезным в походе, а для отдыха у моря понадобятся дополнительные средства защиты от солнца.

Что должно быть в любой аптечке

Независимо от направления поездки, в аптечке рекомендуется иметь базовый набор средств первой помощи. В него стоит включить стерильные бинты, марлевые салфетки, бактерицидные пластыри разных размеров, эластичный бинт, антисептик для обработки кожи, одноразовые перчатки и термометр.

Также полезно взять обезболивающие и жаропонижающие средства, антигистаминные препараты от аллергических реакций, препараты для регидратации при обезвоживании, сорбенты для помощи при пищевых расстройствах и средства от укачивания, если предстоят длительные поездки.

Людям с хроническими заболеваниями следует заранее подготовить запас назначенных врачом лекарств на весь период отдыха с небольшим резервом на случай задержки возвращения домой.

Аптечка для отдыха на море

Главные риски на морском побережье связаны с воздействием солнца, жарой и непривычной пищей.

В первую очередь необходимо взять солнцезащитное средство с подходящим уровнем SPF. Для детей и людей со светлой кожей рекомендуется использовать средства с SPF не менее 50 и не забывать его регулярно обновлять во время пребывания на солнце.

Также пригодятся средства для ухода за кожей после пребывания на солнце, препараты для восстановления водно-солевого баланса при перегреве, а также средства от ожогов и раздражения кожи.

Во время отпуска многие пробуют новые блюда и морепродукты, поэтому в аптечке желательно иметь сорбенты, препараты для восполнения жидкости при диарее и средства для уменьшения симптомов расстройства пищеварения.

Если планируется активное купание, можно дополнительно взять капли или спреи для промывания носа на основе морской воды, а также средства для обработки мелких ран и ссадин.

Что взять на дачу

На дачном участке чаще всего встречаются порезы, занозы, ушибы, укусы насекомых и аллергические реакции. Поэтому особое внимание стоит уделить перевязочным материалам. В аптечке должны быть пластыри, бинты, антисептики и средства для обработки поврежденной кожи.

Также рекомендуется взять средства от зуда после укусов насекомых и антигистаминные препараты. Если на участке много комаров, мошек или клещей, пригодятся репелленты для защиты от насекомых.

Во время работы в саду и огороде нередко возникают растяжения и боли в мышцах. В таких случаях могут помочь противовоспалительные средства местного действия с нестероидными противовоспалительными компонентами.

Аптечка для похода и активного отдыха

Походные условия требуют особого подхода к комплектации аптечки. Ее содержимое должно быть максимально компактным, но при этом позволять оказать первую помощь до прибытия медиков.

Помимо стандартного набора перевязочных материалов, рекомендуется взять гемостатическое средство для остановки кровотечения, антисептик, эластичный бинт и охлаждающий пакет.

Особое значение имеют средства для профилактики обезвоживания. Во время длительных переходов организм теряет большое количество жидкости и минеральных солей, особенно в жаркую погоду.

Если маршрут проходит через лесные районы, специалисты советуют регулярно осматривать одежду и кожу на наличие клещей. Для их безопасного удаления можно взять специальное приспособление или пинцет.

Также, если вы планируете длительную поездку на машине, можете прихватить с собой средства от укачивания.

Как правильно хранить лекарства в поездке

Перед отпуском необходимо проверить сроки годности всех препаратов и убедиться, что упаковки не повреждены.

Лекарства лучше перевозить в отдельной сумке или контейнере, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей. Некоторые средства требуют хранения при определенной температуре, поэтому перед поездкой важно ознакомиться с инструкцией.

Правильно собранная аптечка не занимает много места, но способна избавить от множества проблем во время отдыха. Несколько минут, потраченных на подготовку, могут оказаться гораздо ценнее долгих поисков медицинской помощи вдали от дома.

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