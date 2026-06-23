Магнитные бури 23 июня 2026: к чему готовиться метеозависимым

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Геомагнитный фон остается стабильным, однако специалисты не спешат делать долгосрочные прогнозы.

Метеозависимым россиянам 23 июня можно не опасаться серьезных геомагнитных возмущений. Об этом сообщило агентство URA.RU.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в июне Солнце демонстрирует низкую активность. Ученые отмечают, что звезда постепенно переходит в состояние своеобразного сезонного затишья, которое совпало со спадом текущего солнечного цикла.

Несмотря на наличие нескольких крупных протуберанцев, угрозы для Земли они пока не представляют. Специалисты подчеркивают, что геомагнитная обстановка остается благоприятной, а серьезных вспышек на Солнце в последние дни не зафиксировано.

По состоянию на 22 июня ситуация не изменилась: магнитное поле Земли сохраняет стабильность, а вероятность сильных возмущений в ближайшее время остается крайне низкой.

Согласно прогнозу на 23 июня, вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%. Еще 10% приходится на умеренно возбужденное состояние и лишь три — на развитие магнитной бури. Ожидаемый уровень геомагнитной активности оценивается всего в один-два балла из девяти возможных.

Дополнительные показатели также не вызывают опасений. Индекс геомагнитной активности Ap прогнозируется на уровне пяти, а поток солнечного радиоизлучения F10.7 — около 120 единиц. Такие значения считаются нормальными и не свидетельствуют о приближении серьезных космических возмущений.

При этом уже с 24 июня специалисты допускают некоторое усиление геомагнитного фона. По предварительным расчетам, активность может подняться примерно до 3,5 балла. Однако даже в этом случае речь не идет о магнитной буре — показатели останутся в пределах так называемой зеленой зоны.

Кардиолог Марина Орлова отмечает, что здоровые люди чаще всего не замечают влияния магнитных бурь. Однако у тех, кто испытывает хронический стресс, недавно перенес заболевание или страдает сердечно-сосудистыми патологиями, изменения геомагнитного фона могут отражаться на самочувствии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.