Врач объяснил, почему лечение антибиотиками при ОРВИ вредит здоровью
Терапевт Андрей Костечко: антибиотики не работают при ОРВИ
Фото: www.globallookpress.com/Christine Langer-Püschel / CHROM
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Неконтролируемый прием таблеток нарушает микрофлору кишечника и приводит к развитию ряда серьезных заболеваний.
Лечить острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) антибиотиками крайне опасно. В беседе с Lenta.ru врач-терапевт Андрей Костечко рассказал, почему не стоит при первых признаках простуды хвататься за таблетки и каким последствиям может привести эта привычка.
Доктор объяснил, что антибиотики действуют в первую очередь на бактерии, то есть против вирусов они бессильны. Однако неконтролируемый прием препаратов может привести к серьезным осложнениям. Одна из самых опасных последствий «домашнего лечения» — развитие антибиотикорезистентности.
Как пояснил Андрей Костечко, если человек длительное время принимает большое количество антибиотиков без нужды, то в конечном итоге организм к ним привыкает. В конечном счете, когда пациенту и вправду понадобятся лекарства, они не будут действовать.
Также неконтролируемый прием антибиотиков влияет на микрофлору кишечника.
«Эти препараты не избирательны: они уничтожают не только болезнетворные, но и полезные бактерии», — подчеркнул врач-терапевт.
У человека, который при первых признаках простуды хватается за «спасательные» таблетки, может появиться также дисбиоз. Чаще всего его сопровождают следующие симптомы: диспепсия, жидкий стул или, наоборот, запоры.
Еще частое употребление антибиотиков создает дополнительную нагрузку на печень. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья. Помимо всего прочего, из-за привычки при простуде пить огромное количество таблеток снижается уровень иммунитета. Человек становится более подверженным к инфекциям.
Андрей Костечко порекомендовал россиянам обращаться за консультацией к врачу перед тем, как принимать тот или иной антибиотик.
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