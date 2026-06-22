Врач объяснил, почему лечение антибиотиками при ОРВИ вредит здоровью

Фото: www.globallookpress.com/Christine Langer-Püschel / CHROM

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Неконтролируемый прием таблеток нарушает микрофлору кишечника и приводит к развитию ряда серьезных заболеваний.

Лечить острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) антибиотиками крайне опасно. В беседе с Lenta.ru врач-терапевт Андрей Костечко рассказал, почему не стоит при первых признаках простуды хвататься за таблетки и каким последствиям может привести эта привычка.

Доктор объяснил, что антибиотики действуют в первую очередь на бактерии, то есть против вирусов они бессильны. Однако неконтролируемый прием препаратов может привести к серьезным осложнениям. Одна из самых опасных последствий «домашнего лечения» — развитие антибиотикорезистентности.

Как пояснил Андрей Костечко, если человек длительное время принимает большое количество антибиотиков без нужды, то в конечном итоге организм к ним привыкает. В конечном счете, когда пациенту и вправду понадобятся лекарства, они не будут действовать.

Также неконтролируемый прием антибиотиков влияет на микрофлору кишечника.

«Эти препараты не избирательны: они уничтожают не только болезнетворные, но и полезные бактерии», — подчеркнул врач-терапевт.

У человека, который при первых признаках простуды хватается за «спасательные» таблетки, может появиться также дисбиоз. Чаще всего его сопровождают следующие симптомы: диспепсия, жидкий стул или, наоборот, запоры.

Еще частое употребление антибиотиков создает дополнительную нагрузку на печень. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья. Помимо всего прочего, из-за привычки при простуде пить огромное количество таблеток снижается уровень иммунитета. Человек становится более подверженным к инфекциям.

Андрей Костечко порекомендовал россиянам обращаться за консультацией к врачу перед тем, как принимать тот или иной антибиотик.

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