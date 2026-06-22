«Нужно быть готовыми»: в Крыму может произойти сильное землетрясение

В ближайшие три-пять лет в Крыму может произойти сильное землетрясение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Михальчевский

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Серия подземных толчков у побережья полуострова вновь привлекла внимание специалистов к сейсмической обстановке в регионе.

В ближайшие три-пять лет в Крыму может произойти сильное землетрясение. Такой прогноз в интервью НСН озвучил директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.

По словам специалиста, полуостров в настоящее время находится в периоде повышенной сейсмической активности. Он напомнил, что сильные землетрясения в регионе уже происходили в прошлом, а их повторяемость может составлять около ста лет.

«В ближайшие три-пять лет в любой момент нужно быть готовыми к достаточно сильному землетрясению», — отметил эксперт.

Поводом для комментария стала серия подземных толчков, зафиксированных утром 22 июня в Черном море возле побережья Крыма. За короткий промежуток времени специалисты зарегистрировали семь землетрясений. Наиболее ощутимыми стали толчки магнитудой 3,7 и 4,4, эпицентры которых располагались в 26 и 30 километрах от Севастополя.

Виноградов подчеркнул, что подобная активность не выходит за рамки нормы для региона. По его словам, советские карты сейсмического районирования допускают возможность землетрясений силой до девяти баллов в горных районах Крыма.

При этом наиболее сильные толчки, как правило, происходят не на суше, а в акватории моря. Специалист допустил локальные повреждения инфраструктуры и оползни, однако отметил, что угрозы цунами в таких условиях нет.

Кроме того, ученый считает нынешние подземные толчки скорее положительным фактором. Он пояснил, что накопленная энергия может высвобождаться постепенно, что потенциально снижает вероятность более мощного сейсмического события в ближайшей перспективе.

«Очень хорошо, что сейчас происходят слабые землетрясения», — пояснил он.

Эксперт также обратил внимание, что толчки магнитудой около четырех не считаются серьезным явлением для сейсмоактивных территорий. По его словам, жители прибрежных районов могут ощущать их сильнее, однако причин для беспокойства на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Республике Крым временно вводятся ограничения на прием несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления. Согласно указу, опубликованному на портале правительства Крыма, новые правила начали действовать с 11:00 22 июня и сохранятся до 1 сентября 2026 года.

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