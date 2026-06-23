Платежки подождут: повышение тарифов ЖКХ перенесли на осень

ФАС опровергла повышение тарифа на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Июльского скачка не будет, но к новым суммам в квитанциях все равно стоит подготовиться.

Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года не планируется. Информацию о резком росте платежей в середине лета опровергла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ежегодная индексация тарифов ЖКХ состоится позднее — с 1 октября 2026 года. В этом году повышение проходит в два этапа: первый уже состоялся 1 января, когда средний рост по стране составил 1,7%.

Второй этап будет региональным. Именно осенью жители разных субъектов увидят новые суммы в квитанциях.

Сколько придется платить

Размер индексации будет зависеть от региона. Предельные значения утверждены отдельно для каждого субъекта, поэтому разброс оказался заметным.

Минимальный показатель установлен для Хакасии и Чукотки — 8%. Самый высокий индекс предусмотрен в Ставропольском крае, где он достигнет 22%.

В Москве тарифы могут вырасти на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%. Для Московской области установлен показатель 12,8%, для Ленинградской области — 9,2%.

Что нашла ФАС

Федеральная антимонопольная служба также выявила более десяти миллиардов рублей, которые были необоснованно включены в тарифы ЖКХ. Нарушения обнаружили в 65 регионах.

Речь идет о средствах, которые ресурсоснабжающие организации закладывали на модернизацию, но в итоге использовали не по назначению. Ведомство заявило, что продолжит контролировать ситуацию.

Что проверить в квитанции

Жителям стоит обратить внимание на платежные документы за январь. В них уже должен был отразиться первый этап индексации — рост на 1,7%.

Также полезно заранее узнать региональный индекс повышения тарифов. Эти данные можно проверить в официальных источниках, чтобы заранее оценить будущую нагрузку на семейный бюджет.

Если в июле в квитанции появится необоснованное повышение тарифов, это может быть нарушением. В такой ситуации можно обратиться в управляющую компанию или в ФАС.

Заранее пересмотреть расходы тоже будет не лишним. Осенняя индексация все равно состоится, поэтому часть средств на увеличение коммунальных платежей лучше заложить в бюджет заранее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.