Платежки подождут: повышение тарифов ЖКХ перенесли на осень
ФАС опровергла повышение тарифа на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Июльского скачка не будет, но к новым суммам в квитанциях все равно стоит подготовиться.
Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года не планируется. Информацию о резком росте платежей в середине лета опровергла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ежегодная индексация тарифов ЖКХ состоится позднее — с 1 октября 2026 года. В этом году повышение проходит в два этапа: первый уже состоялся 1 января, когда средний рост по стране составил 1,7%.
Второй этап будет региональным. Именно осенью жители разных субъектов увидят новые суммы в квитанциях.
Сколько придется платить
Размер индексации будет зависеть от региона. Предельные значения утверждены отдельно для каждого субъекта, поэтому разброс оказался заметным.
Минимальный показатель установлен для Хакасии и Чукотки — 8%. Самый высокий индекс предусмотрен в Ставропольском крае, где он достигнет 22%.
В Москве тарифы могут вырасти на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%. Для Московской области установлен показатель 12,8%, для Ленинградской области — 9,2%.
Что нашла ФАС
Федеральная антимонопольная служба также выявила более десяти миллиардов рублей, которые были необоснованно включены в тарифы ЖКХ. Нарушения обнаружили в 65 регионах.
Речь идет о средствах, которые ресурсоснабжающие организации закладывали на модернизацию, но в итоге использовали не по назначению. Ведомство заявило, что продолжит контролировать ситуацию.
Что проверить в квитанции
Жителям стоит обратить внимание на платежные документы за январь. В них уже должен был отразиться первый этап индексации — рост на 1,7%.
Также полезно заранее узнать региональный индекс повышения тарифов. Эти данные можно проверить в официальных источниках, чтобы заранее оценить будущую нагрузку на семейный бюджет.
Если в июле в квитанции появится необоснованное повышение тарифов, это может быть нарушением. В такой ситуации можно обратиться в управляющую компанию или в ФАС.
Заранее пересмотреть расходы тоже будет не лишним. Осенняя индексация все равно состоится, поэтому часть средств на увеличение коммунальных платежей лучше заложить в бюджет заранее.
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