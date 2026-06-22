Самодельная граната взорвалась в руках подростка в Новой Москве
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Пострадавший травмировал глаза.
Самодельное взрывное устройство сдетонировало в руках подростка в Новой Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительной информации, опасный предмет изготовила компания других местных парней, которые оставили самодельную гранату на улице в Коммунарке.
Стоило мальчику поднять устройство, как прогремел взрыв. В результате детонации пострадавший получил травму глаза, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Очевидцы рассказали, что создатели самодельной бомбы сразу после взрыва скрылись с места происшествия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что загоревшийся во время зарядки в московской квартире электросамокат полностью спалил кухню. Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома на Дмитровском шоссе.
В момент возгорания в помещении находилась пожилая женщина. Пенсионерка попыталась самостоятельно справиться с огнем, но получила лишь ожог руки. Прибывшие на вызов спасатели оперативно локализовали пламя.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС