Самодельная граната взорвалась в руках подростка в Новой Москве

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Пострадавший травмировал глаза.

Самодельное взрывное устройство сдетонировало в руках подростка в Новой Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, опасный предмет изготовила компания других местных парней, которые оставили самодельную гранату на улице в Коммунарке.

Стоило мальчику поднять устройство, как прогремел взрыв. В результате детонации пострадавший получил травму глаза, на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Очевидцы рассказали, что создатели самодельной бомбы сразу после взрыва скрылись с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что загоревшийся во время зарядки в московской квартире электросамокат полностью спалил кухню. Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома на Дмитровском шоссе.

В момент возгорания в помещении находилась пожилая женщина. Пенсионерка попыталась самостоятельно справиться с огнем, но получила лишь ожог руки. Прибывшие на вызов спасатели оперативно локализовали пламя.

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