Тромбы не ждут старости: как мужчинам после 40 сохранить сосуды здоровыми

После 40 лет риск образования тромбов у мужчин постепенно увеличивается

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Одной из главных причин венозных закупорок считается длительная неподвижность.

После 40 лет риск образования тромбов постепенно увеличивается. Это связано с возрастными изменениями сосудов, малоподвижным образом жизни, лишним весом и хроническими заболеваниями. Однако большинство факторов риска можно контролировать, если вовремя изменить привычки. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему после 40 лет риск становится выше

Тромб — это сгусток крови, который образуется внутри сосуда. Сам по себе процесс свертывания крови необходим организму, чтобы остановить кровотечение после травмы.

Однако если сгусток появляется внутри сосуда без необходимости, он может нарушить кровоток или полностью перекрыть артерию.

С возрастом сосуды становятся менее эластичными, чаще развивается атеросклероз, а кровь может становиться более вязкой. Все это повышает вероятность тромбообразования.

Кто находится в группе риска

Вероятность образования тромбов выше у мужчин, если есть:

курение;

лишний вес;

сахарный диабет;

повышенный холестерин;

артериальная гипертония;

варикозное расширение вен;

малоподвижный образ жизни;

длительные перелеты и поездки;

наследственная предрасположенность к тромбозам.

Особенно внимательно к здоровью сосудов стоит относиться мужчинам после 40–45 лет, если одновременно присутствуют сразу несколько факторов риска.

Больше двигайтесь

Одной из главных причин венозных тромбозов считается длительная неподвижность. Если работа связана с постоянным сидением, врачи рекомендуют:

вставать каждые 40–60 минут;

пройтись хотя бы несколько минут;

делать простую разминку для ног;

чаще пользоваться лестницей вместо лифта.

Даже ежедневная получасовая ходьба заметно улучшает кровообращение.

Следите за весом

Лишний вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, способствует развитию воспаления и повышает риск тромбообразования.

Даже снижение массы тела на 5–10% способно положительно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.

Контролируйте давление и холестерин

Повышенное давление повреждает стенки сосудов. Высокий уровень «плохого» холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек, на поверхности которых легче формируются тромбы.

Поэтому после 40 лет специалисты советуют хотя бы раз в год проверять:

артериальное давление;

уровень холестерина;

глюкозу крови;

при необходимости — показатели свертываемости крови по назначению врача.

Отказ от курения

Курение считается одним из самых опасных факторов риска. Никотин повреждает внутреннюю оболочку сосудов, повышает вязкость крови и способствует образованию тромбов.

После отказа от сигарет риск сердечно-сосудистых осложнений начинает постепенно снижаться.

Пейте достаточно жидкости

Недостаток жидкости может приводить к сгущению крови, особенно летом или при интенсивных физических нагрузках.

Кардиологи советуют пить воду регулярно в течение дня, ориентируясь на чувство жажды и рекомендации врача, если нет заболеваний почек или сердца, требующих ограничения жидкости.

Не назначайте себе препараты самостоятельно

Многие считают, что для профилактики достаточно ежедневно принимать аспирин. Однако врачи предупреждают: антикоагулянты и антиагреганты имеют противопоказания и могут значительно увеличить риск опасных кровотечений.

Назначать такие препараты должен только специалист после оценки факторов риска.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Немедленная медицинская помощь необходима, если появились:

внезапная боль и отек одной ноги;

покраснение или ощущение жара в конечности;

резкая одышка;

боль в груди;

кашель с кровью;

внезапная слабость одной половины тела;

нарушение речи или зрения.

Эти симптомы могут указывать на тромбоз, тромбоэмболию легочной артерии, инфаркт или инсульт.

Главное правило профилактики

Универсального способа защититься от тромбов не существует. Лучшей профилактикой остается комплексный подход: регулярная физическая активность, контроль веса, отказ от курения, здоровое питание, своевременное лечение хронических заболеваний и ежегодные профилактические обследования после 40 лет.

Именно эти привычки помогают значительно снизить риск сердечно-сосудистых катастроф и сохранить здоровье сосудов на долгие годы.

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