«Принимаются необходимые меры»: Песков о ситуации с топливом в Крыму
Песков: власти ведут интенсивную работу касательно ситуации с топливом Крыму
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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В кабмине действует механизм координации с нефтяниками.
Власти ведут интенсивную работу в Крыму, чтобы свести к минимуму негативные эффекты от деструктивных действий киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, в правительстве уже запущен и функционирует механизм постоянной координации с нефтяными компаниями по вопросам ценообразования на горючее.
«Ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», — отметил Песков.
Песков также подтвердил, что власти целенаправленно занимаются вопросами бесперебойного обеспечения полуострова топливом.
В связи с атаками ВСУ и логистическими сложностями в Крыму и Севастополе 21 июня была приостановлена продажа топлива для гражданских лиц. Топливо пока что будут отпускать только особым государственным подразделениям, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.
В свою очередь, столичные власти ранее рапортовали о штатных поставках нефтепродуктов и стабильной работе автозаправочных станций в московском регионе.
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