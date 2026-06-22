Группа «Город 312» представила новую версию легендарной песни «Как молоды мы были»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Премьера призвана напомнить о тех, кто отдал свои жизни за Родину.

Ко Дню памяти и скорби группа «Город 312» переосмыслила легендарную песню «Как молоды мы были». Премьера призвана напомнить о тех, кто отдал свои жизни за Родину и о том, как важно знать историю.

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов в далеком 1975 году вложили в это произведение размышления о течении времени, любви и верности, которые откликнулись в сердцах у миллионов советских граждан. В исполнении группы «Город 312» строчки из «Как молоды мы были» обрели совершенно иное звучание, не потеряв своего смысла, став мостиком между прошлым и настоящим.

«Эта песня для нас — о подвиге, о любви к своей Родине и о том, что ничто на свете не проходит бесследно», — сказала солистка коллектива Диана Макарова.

Певица отметила, что для группы «Город 312» было невероятной честью и огромной ответственностью прикоснуться к великому произведению Александры Пахмутовой и ее супруга Николая Добронравова, которое многие россияне знают в первую очередь в исполнении народного артиста России Александра Градского.

«В День памяти и скорби мы хотим, чтобы каждый слушатель смог остановиться, вспомнить своих героев и прочувствовать силу этой музыки», — добавила Диана Макарова.

Премьера видеоклипа на песню «Как молоды мы были» состоялась в День памяти и скорби, 22 июня. Посмотреть его можно уже сейчас на удобных площадках: в VK или на Rutube.

Послушать легендарную композицию в новом звучании на всех стриминговых платформах можно будет 26 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что поэт и певец Серж выпустил поздравительный видеоролик ко Дню России. Клип состоит из кадров главных событий новейшей российской истории и самых знаменитых достопримечательностей страны. В ролике собраны символы национальной гордости каждого патриота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.