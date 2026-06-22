Умер единственный афганский космонавт Абдул Ахад Моманд

Фото: © РИА Новости/Александр Моклецов

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Покоритель орбиты долгие годы жил в Германии и боролся с онкологией.

Первый и пока единственный представитель Афганистана, побывавший в космосе, Абдул Ахад Моманд ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщает телеканал TOLO News, ссылаясь на родственников и ближайшее окружение Моманда.

«В последние годы Моманд жил со своей семьей в немецком городе Штутгарте и страдал от рака, из-за которого он ушел из жизни», — говорится в сообщении, опубликованном на платформе Х.

Абдул Ахад Моманд навсегда вписал свое имя в историю пилотируемой космонавтики в 1988-м. Тогда 29-летний афганец отправился на советскую орбитальную станцию «Мир» в составе совместного экипажа. Продолжительность его полета составила около девяти суток — он стал первопроходцем для своей страны.

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