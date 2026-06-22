Астраханский театр оперы и балета завершил сезон балетом «Золушка»

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Знакомую с детства историю представили в новой хореографической постановке.

Астраханский театр оперы и балета начал 14-й сезон с грандиозной премьеры оперы Сергея Прокофьева «Война и мир», а завершает его другим шедевром композитора — балетом «Золушка».

Зрители увидели знакомую с детства историю о чуде, добре и победе справедливости, но по-новому раскрытую в яркой хореографической постановке.

Спектакль еще раз доказал, что сказки не теряют популярности — премьера постановки собрала полный зал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге прошел масштабный фестиваль Ural Music Night, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. Город на сутки превратился в одну большую сцену под открытым небом: более 100 официальных площадок, 2,5 тысячи музыкантов, а зрители могли выбирать жанры и составлять свой плей-лист. На фестивале выступили легенды рока и молодые исполнители. Особый момент — 40 тысяч человек одновременно подняли зеркала, ловя солнечные лучи на рассвете. Фестиваль посетили 450 тысяч человек — это рекорд.

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