Бесплатной медицины станет больше: в программу ОМС добавили новые методы лечения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Часть сложных медицинских процедур теперь можно будет пройти без оформления дополнительных квот.

Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС) пополнилась 14 новыми методами лечения. Кроме того, еще один способ оказания высокотехнологичной медицинской помощи перевели в основную программу ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По словам Баланина, благодаря изменениям пациенты смогут бесплатно получать часть дорогостоящих и сложных медицинских вмешательств по полису ОМС. Теперь для этого не потребуется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что каждый россиянин один раз в жизни может бесплатно пройти исследование на наследственные формы дислипидемии. Такой анализ позволяет выявить генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кроме того, в стране продолжают действовать специальные программы обследования, направленные на поддержку активного долголетия, а также на выявление врожденных и наследственных заболеваний у беременных женщин.

Новорожденных, в свою очередь, обследуют на 42 наследственных заболевания. Если у ребенка выявляют одну из таких патологий, необходимыми лекарствами его обеспечивает фонд «Круг добра».

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