Миллиарды, побег и колония: экс-чиновник из Подмосковья вышел на свободу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Когда-то его дело называли одним из самых громких коррупционных процессов в России.

Бывший первый вице-премьер правительства Московской области Алексей Кузнецов освободился из колонии в Брянской области. Об этом узнали «Известия».

Кузнецов был осужден по делу о хищении почти 14 миллиардов рублей. По версии следствия, созданная им схема за несколько лет нанесла огромный ущерб Подмосковью и поставила региональную финансовую систему в крайне тяжелое положение.

В 2013 году бывшего чиновника задержали во Франции по ордеру Интерпола. Его нашли на Лазурном берегу с наличными деньгами и поддельными документами. Позже Кузнецова экстрадировали в Россию, где в 2019 году приговорили к 14 годам колонии.

Бывший миллионер без роскоши

После приговора Кузнецов провел около шести лет в местах лишения свободы. Сначала он отбывал наказание в Курской области, затем в Брянской.

Сейчас бывшему чиновнику 63 года. После освобождения он живет в высотке комфорт-класса на Михайловской улице в Москве. В нынешнем Кузнецове трудно узнать человека, который когда-то появлялся на курортах в дорогой одежде и вел жизнь обеспеченного чиновника.

«Обычный пенсионер», — представляется человек, осужденный за хищение почти 14 миллиардов рублей.

По словам Кузнецова, его деньги и имущество были арестованы и обращены в доход государства для возмещения ущерба. Бывший чиновник также утверждает, что после судимости ему сложно найти работу.

«Пенсионный возраст, с судимостью. Что я могу с этим поделать», — сказал он.

Путь наверх

До уголовного дела карьера Кузнецова развивалась по типичному для 1990-х сценарию. Он окончил Московский финансовый институт, работал в Госбанке СССР, а затем перешел в Инкомбанк.

В банке он быстро поднялся по карьерной лестнице. По воспоминаниям бывших сотрудников, владелец Инкомбанка Владимир Виноградов оценил профессиональные качества Кузнецова, после чего тот стал одним из акционеров и первым вице-президентом кредитной организации.

В 1998 году Кузнецов ушел из Инкомбанка и занялся реструктуризацией долгов. Его уход совпал с международным скандалом вокруг отмывания российских денег через Bank of New York.

Американские СМИ тогда писали о компаниях Avalon Capital и Tetra Finance Establishment, связанных с Кузнецовым и его супругой Жанной Булах. Расследование в США в итоге свернули, а точный размер возможных доходов от офшорных схем так и не установили.

В 2000 году Кузнецов получил пост министра финансов Московской области в правительстве Бориса Громова. Через четыре года он стал первым заместителем председателя правительства региона.

Семейный бизнес и бегство

Параллельно с карьерой Кузнецова его жена Жанна Булах развивала девелоперский бизнес. Ее компания RIGroup получала крупные земельные участки в Подмосковье, а семья приобретала недвижимость, произведения искусства и антиквариат.

Летом 2008 года ситуация резко изменилась. В июле Кузнецов ушел в отставку, указав семейные обстоятельства, а уже в августе стало известно о возбуждении уголовного дела.

После этого он покинул Россию. Несколько лет бывший чиновник жил за границей, давал интервью о своей невиновности и находился в розыске.

В июле 2013 года его задержали в Сен-Тропе. После многолетних экстрадиционных процедур Франция передала Кузнецова России, где начался судебный процесс.

Суд и миллиарды

Бывшего подмосковного вице-премьера обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и легализации преступных доходов. Всего в деле фигурировали 22 эпизода. Потерпевшими признали несколько муниципальных образований и компании, связанные с коммунальными услугами.

По версии обвинения, в 2005–2008 годах Кузнецов действовал в составе организованной группы. Схема была связана с долгами подмосковных муниципалитетов за услуги ЖКХ.

Право требования этих долгов, как утверждало следствие, переводилось на подконтрольные структуры. Затем под эти обязательства был получен кредит на 3,6 миллиарда рублей, после чего деньги вывели за рубеж, а сами права требования продали.

Также в деле фигурировали средства от облигаций Московского областного ипотечного агентства и продажи акций компании «Росвеб». Деньги, по данным следствия, уходили на кипрские офшоры, а затем тратились на недвижимость, драгоценности и предметы искусства.

Общий ущерб оценили почти в 14 миллиардов рублей. На момент совершения преступлений это соответствовало примерно 500 миллионам долларов.

Имущество ушло не ему

Несмотря на масштаб дела, Кузнецов после освобождения утверждает, что не располагает прежними активами. Значительную часть имущества следствие действительно арестовало и добилось его изъятия.

Под арест попали квартиры в Швейцарии и Париже, виллы в Сен-Тропе, автомобили, отель в Куршевеле, а также более 1300 предметов искусства и антикварной мебели.

Отдельную роль в деле сыграла бывшая жена Кузнецова Жанна Булах, позже сменившая фамилию на Буллок. В России ее заочно приговорили к 11 годам, однако она живет в США, гражданкой которых является.

«Разорив бюджет целого региона, неуловимая Жанна Булах вольготно пребывает в США. Это в России она криминальное лицо, а там она уважаемый человек и занимается меценатством на сворованные в России деньги», — резюмировала в прениях по делу Кузнецова гособвинитель Амалия Устаева.

Сам Кузнецов говорит, что с бывшей супругой давно не общается. По его словам, родственники также не поддерживают с ним отношений.

Почему срок оказался короче

Кузнецов провел в колонии меньше половины назначенного срока, однако его освобождение не связано с условно-досрочным освобождением. Об этом «Известиям» рассказал его адвокат Александр Линников.

По словам защиты, в срок наказания засчитали период нахождения Кузнецова под арестом во Франции во время ожидания экстрадиции, а также время содержания в российском СИЗО.

«На первый взгляд действительно может показаться странным, что человек, получивший 14 лет лишения свободы по делу о хищении 14 миллиардов рублей, оказался на свободе относительно быстро. Однако здесь важно учитывать не только срок, указанный в приговоре, но и весь период фактического ограничения свободы», — отметил юрист, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам Гавришева, если человек находится под стражей за рубежом в рамках экстрадиции по запросу российских правоохранительных органов, этот период обычно засчитывается в общий срок наказания.

Юрист добавил, что дело Кузнецова стало одним из самых заметных коррупционных процессов последних десятилетий. Оно выделяется не только размером ущерба, но и длительным путем от возбуждения дела до исполнения приговора: международным розыском, экстрадицией, расследованием и судом.

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