Писатели с винтовками: Минобороны России раскрыло архивы об ополченцах

Фото: © РИА Новости/Александр Устинов; 5-tv.ru

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В документах нашли истории людей, которые ушли на фронт вопреки болезням и запретам.

Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные материалы о добровольцах народного ополчения 1941 года. Документы хранились в фондах Центрального архива ведомства.

Публикация приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. В материалах рассказывается, как в ополчение уходили советские писатели, ученые, преподаватели и обычные труженики.

Одним из таких добровольцев стал писатель Эммануил Казакевич, автор повести «Звезда». Из-за сильной близорукости его признали негодным к службе, однако 3 июля 1941 года он вступил в «писательскую роту» 8-й Краснопресненской дивизии.

«Эммануил Казакевич, автор повести „Звезда“, из-за сильной близорукости был признан негодным к службе, но 3 июля 1941 года вступил в „писательскую роту“ 8-й Краснопресненской дивизии. Служил разведчиком, командиром взвода, начальником разведки дивизии, прошел „Вяземский котел“, дошел до Берлина», — говорится в сообщении.

В архивах указано, что Казакевич был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».

В числе ополченцев также значится Александр Бек, военный корреспондент и автор «Волоколамского шоссе». По данным Минобороны, он тоже вошел в состав «писательской роты».

«Воевал под Москвой, затем стал корреспондентом, участвовал во взятии Берлина. Его книга стала настольным пособием для бойцов», — говорится в сообщении.

Среди добровольцев упоминается и поэт-песенник Сергей Островой. От службы его освободили из-за плохого зрения, но он подал заявление и 5 июля ушел в ополчение.

«Был редактором армейской газеты, начальником клуба дивизии, прошел путь от рядового до майора. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги», — следует из сообщения.

Отдельный блок архивных материалов посвящен ленинградским ополченцам. Среди них названы поэты Вольф Лифшиц и Георгий Тарарыков.

«Вольф Лифшиц, поэт и экономист, также имел проблемы со зрением, но вступил в Ленинградское ополчение. Был заместителем командира батальона по политчасти, ранен в 1944 году. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Ленинграда», — говорится в сообщении.

Георгий Тарарыков служил красноармейцем Октябрьской дивизии Ленинграда. В материалах отмечается, что он воевал в партизанском отряде, затем был пулеметчиком на Северо-Западном фронте и участвовал в войне с Японией на Сахалине.

В народное ополчение вступали не только литераторы, но и представители науки. Среди них был Самуил Колеснев, профессор, кандидат сельскохозяйственных наук и заведующий кафедрой Тимирязевской академии.

«Самуил Колеснев, профессор, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой Тимирязевской академии, 26 июня 1941 года добровольно ушел в ополчение. Воевал до марта 1942 года, затем отозван для работы в академию. Награжден орденами Ленина и Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы», — говорится в сообщении.

В рассекреченных документах также приведены боевые эпизоды с участием добровольцев Николая Барыбина и Андрея Семенова.

«Николай Барыбин, доброволец Ленинградской армии, в бою под Колпино принял командование взводом после гибели командира, ворвался в противотанковый ров и уничтожил немцев рукопашной. Награжден медалью „За отвагу“ и орденом Славы III степени», — говорится в сообщении.

Андрей Семенов, начальник штаба полка второй гвардейской дивизии, участвовал в боях под Красногвардейском. Когда командир был ранен, он поднял 15 бойцов в контратаку и заставил противника отступить. За этот эпизод Семенов был награжден медалью «За боевые заслуги».

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