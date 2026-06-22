Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду — трансляция
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru
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Церемония традиционно проходит у стен Московского Кремля.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Церемония традиционно проходит у стен Московского Кремля в Александровском саду, в ней принимают участие ветераны войны.
Президент России не раз говорил о важности сохранения исторической памяти, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие для нее угрозы.
На параде в честь Дня Победы 9 мая он подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне - дело чести для россиян.
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