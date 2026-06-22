День памяти и скорби: началась общероссийская минута молчания

Началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Обращение к советским гражданам, сообщающее о нападение Германии на СССР и начале Великой Отечественной войны, вышло в эфир в 12:15 22 июня 1941 года.

Общероссийская минута молчания началась 22 июня, в День памяти и скорби.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В этот день нацистская Германия и ее союзники напали СССР. В 12:15 в эфир вышло обращение к гражданам, в котором и сообщалось о начале конфликта.

В память о жертвах Великой Отечественной войны 8 июня 1996 года был учрежден День памяти и скорби — 22 июня. А 1 апреля 2020 президент РФ внес поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». С того времени в этот день ежегодно проводится общероссийская минута молчания в момент, когда советские граждане узнали о начале войны, то есть в 12:15 по московскому времени.

Кроме того, 22 июня приспускаются государственные флаги, проводятся траурные мероприятия, возлагаются цветы к монументам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Глава государства возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также мемориалам городов-героев. Вместе с российским лидером в церемонии примут участие официальные лица государства и ветераны войны.

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