Беспилотник рухнул в Гусь-Хрустальном на многоэтажки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

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Жильцов трех домов экстренно эвакуировали.

Беспилотный летательный аппарат упал в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, из-за чего пришлось срочно эвакуировать жильцов из трех многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«В городе Гусь-Хрустальном произошло падение БПЛА. Из зоны падения в целях безопасности эвакуированы жители трех многоквартирных домов», — написал глава области в своем канале в мессенджере МАКС.

Авдеев также подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать все необходимые оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и обеспечивают безопасность граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин доложил об уничтожении 74 беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. По данным градоначальника, силы противовоздушной обороны министерства обороны отразили атаку, а на местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных ведомств.

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