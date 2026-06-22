С бензопилой в руках: житель Кубани попытался напасть на полицейских

На Кубани задержан мужчина, пытавшийся напасть на полицейских с бензопилой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Известно, что ранее мужчина уже проявлял буйный нрав и избивал свою знакомую.

В Краснодарском крае был задержан мужчина, пытавшийся напасть на полицейских с бензопилой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел ночью в деревне Зеленая Дубрава Канского района. Защитники правопорядка прибыли на вызов о бытовом конфликте. Мужчина пришел к своей знакомой, которую до этого уже избивал, для выяснения отношений.

Появление полицейских не успокоило дебошира. Он попытался напасть и на них. Схватил бензопилу и начал приближаться к представителям правоохранительных органов. Полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух.

Мужчину удалось обезвредить. Он был доставлен в одоление полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Владивостоке суд отправил под домашний арест мужчину, который избил подростка. Он набросился на 14-летнего мальчика в подъезде жилого дома. Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

По словам задержанного, поводом для избиения стали словесные оскорбления, который школьник произнес в его адрес.

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