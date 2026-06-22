Трое погибли и пятеро пострадали при стрельбе в школе на Филиппинах

Фото: www.globallookpress.com/Rouelle Umali

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Оба нападавших — несовершеннолетние, одного из них помогли задержать местные жители.

Трое человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в средней школе Сан-Хосе в филиппинском Таклобане. Об этом сообщает издание Inquirer со ссылкой на полицию.

Трагедия разыгралась около 09:00 по местному времени (04:00 по московскому. — Прим. ред.) прямо во время уроков. По данным Philippine News Agency, одним из стрелявших оказался 15-летний подросток, его удалось задержать сразу после нападения.

Второго подозреваемого обезвредили и передали правоохранителям местные жители. Власти подтвердили, что оба нападавших — несовершеннолетние, их мотивы сейчас выясняются.

На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, как внутри учебного заведения начинается паника. Министерство образования Филиппин оперативно отреагировало на инцидент, заявив о готовности оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям. Представители ведомства и сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте преступления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свадьба со стрельбой в Турции закончилась ранением 11 человек.

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