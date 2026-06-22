Выросли в бедности: почему люди не перестают экономить, даже когда появляются деньги

Science: люди не перестают экономить, даже когда появляются деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Постоянные мысли о нехватке средств ухудшают когнитивные способности человека.

Казалось бы, как только финансовые проблемы остаются позади, человек должен наконец расслабиться и перестать переживать из-за денег. Однако исследования показывают обратное: опыт бедности способен менять мышление на долгие годы. Даже после роста доходов многие продолжают жить так, словно завтра снова останутся без средств.

Почему прошлое не отпускает

Психологи и специалисты по поведенческой экономике называют это явление «мышлением дефицита» (scarcity mindset).

Если человек долгое время жил в условиях нехватки денег, мозг привыкает постоянно искать угрозы, считать расходы и избегать любых лишних трат. Такая стратегия помогает выживать, но со временем становится автоматической.

Поэтому даже после повышения зарплаты, покупки собственного жилья или создания финансовой подушки многие продолжают испытывать тревогу перед крупными покупками и откладывают деньги «на черный день».

Что говорят ученые

Одно из самых известных исследований, опубликованное в журнале Science, показало: постоянная нехватка денег буквально меняет работу мозга.

Ученые выяснили, что финансовые проблемы занимают значительную часть внимания человека. Из-за этого снижается способность концентрироваться на других задачах, ухудшается качество принимаемых решений, а тревога становится постоянным спутником.

Авторы исследования сравнили этот эффект с сильным недосыпом. Постоянные мысли о деньгах буквально истощают когнитивные ресурсы.

Детство тоже имеет значение

Исследование, опубликованное в PLOS One, показывает, что большое значение имеет не только нынешнее финансовое положение, но и условия, в которых человек рос.

Если в детстве семье постоянно приходилось экономить, родители переживали из-за долгов или денег регулярно не хватало, ребенок усваивает особую модель поведения.

Во взрослом возрасте она может проявляться даже тогда, когда объективных причин для тревоги уже нет.

Как это проявляется

Специалисты отмечают несколько характерных признаков такого поведения:

человеку сложно тратить деньги даже на действительно необходимые вещи;

появляется чувство вины после любой дорогой покупки;

постоянно кажется, что накоплений недостаточно;

возникает страх потерять работу или источник дохода, даже если объективных причин для этого нет;

желание откладывать деньги становится важнее собственных потребностей.

Некоторые люди годами не обновляют одежду, откладывают лечение или отдых, хотя вполне могут себе это позволить.

Почему это не жадность

Со стороны подобное поведение нередко выглядит как чрезмерная экономность. Однако психологи подчеркивают: чаще всего речь идет не о скупости, а о чувстве безопасности.

Для человека, который пережил финансовую нестабильность, деньги становятся не способом получать удовольствие от жизни, а гарантией того, что тяжелые времена больше не повторятся.

Именно поэтому накопления могут приносить гораздо больше спокойствия, чем любые покупки.

Можно ли избавиться от «мышления дефицита»

Специалисты считают, что да, однако происходит это далеко не сразу.

Первый шаг — признать, что тревога связана не с нынешней ситуацией, а с прошлым опытом.

Полезно периодически задавать себе вопрос: «Я действительно не могу позволить себе эту покупку или мной сейчас управляет старый страх?»

Также психологи советуют постепенно учиться тратить деньги на собственные потребности без чувства вины, планировать бюджет заранее и формировать финансовую подушку. Когда появляется понятный запас средств, уровень тревоги обычно начинает снижаться.

Почему это важно

Ученые отмечают, что финансовое благополучие определяется не только размером доходов.

Не менее важно ощущение стабильности и безопасности. И если человек продолжает жить в постоянном ожидании кризиса, даже высокий заработок не всегда приносит чувство спокойствия.

Именно поэтому специалисты все чаще говорят: бедность может закончиться, а привычка жить в режиме выживания — остаться еще на долгие годы.

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