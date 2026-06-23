Становится стыдно: как перестать срываться на близких и взять гнев под контроль

Фото: www.globallookpress.com/Torsten Becker

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Многие позволяют себе проявлять эмоции с семьей, так как чувствуют себя наиболее безопасно.

Вспышки раздражения знакомы практически каждому. Иногда достаточно одного неубранного стакана, громкого вопроса ребенка или неудачной фразы партнера, чтобы сорваться. Специалист Анна Матур в беседе с Daily Mail отметила, что проблема чаще всего не в окружающих, а в накопившемся эмоциональном напряжении.

Почему мы срываемся именно на родных

Семья — место, где человек чувствует себя наиболее безопасно. Именно поэтому многие позволяют себе проявлять эмоции, которые долго сдерживали на работе, в общественных местах или в общении с посторонними.

Психотерапевт и автор книг по эмоциональному благополучию Анна Матур объясняет: гнев редко возникает внезапно. Чаще всего ему предшествуют хроническая усталость, эмоциональное выгорание, недосып, тревога или ощущение, что человек постоянно должен заботиться обо всех, кроме себя.

По словам специалиста, очередная ссора становится лишь последней каплей.

Гнев — это не всегда плохая эмоция

Психолог подчеркнула, что испытывать злость абсолютно нормально. Проблема начинается тогда, когда человек перестает замечать собственное напряжение и выпускает его наружу только в момент эмоционального взрыва.

По сути, гнев — это сигнал организма о том, что какая-то важная потребность долгое время остается неудовлетворенной.

Как понять, что вы приближаетесь к вспышке

Специалист советует научиться замечать первые признаки раздражения еще до того, как эмоции выйдут из-под контроля. Это могут быть:

желание резко ответить;

учащенное сердцебиение;

напряжение в плечах или челюсти;

ощущение, что вас «все раздражает»;

мысли вроде «меня никто не ценит» или «опять все на мне».

Чем раньше человек замечает эти сигналы, тем проще остановить конфликт.

Сделайте паузу

Один из самых действенных способов — буквально выйти из ситуации. Необязательно уходить из дома. Иногда достаточно сказать: «Я сейчас очень раздражен. Мне нужно пять минут, чтобы успокоиться».

Такая пауза помогает снизить уровень эмоционального возбуждения и не сказать того, о чем позже придется жалеть.

Не подавляйте злость

Многие считают, что хороший человек вообще не должен злиться. Однако психолог предупреждает: постоянное подавление эмоций работает недолго.

Раздражение постепенно накапливается и однажды все равно вырывается наружу. Зачастую по самому незначительному поводу.

Гораздо полезнее регулярно замечать свои чувства и говорить о них спокойно, не дожидаясь эмоционального взрыва.

Что стоит за раздражением

Иногда настоящая причина злости оказывается совсем не той, что лежит на поверхности. Например, человек кричит из-за грязной посуды, хотя на самом деле чувствует себя одиноким, перегруженным обязанностями или не получает поддержки от партнера.

Если понять истинную причину раздражения, решить проблему становится гораздо проще.

Перестаньте требовать от себя идеальности

Анна Матур отмечает, что многие люди начинают злиться именно тогда, когда пытаются соответствовать образу «идеального родителя», «идеального супруга» или «идеального сотрудника».

Постоянное стремление все контролировать неизбежно приводит к эмоциональному истощению. Иногда лучший способ сохранить спокойствие — позволить себе быть неидеальным.

Что делать после срыва

Если вспышка все же произошла, важно не делать вид, что ничего не случилось. Психолог советует признать свою ошибку, извиниться перед близкими и спокойно объяснить, что именно стало причиной такой реакции.

Это не оправдывает крик, но помогает восстановить доверие и показывает, что человек готов работать над собой.

Когда нужна помощь специалиста

Если вспышки гнева происходят регулярно, становятся все сильнее или начинают разрушать отношения, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

Постоянная раздражительность может быть связана не только со стрессом, но и с тревожным расстройством, депрессией, эмоциональным выгоранием или другими состояниями, которые требуют профессиональной помощи.

Главное помнить: злость — нормальная человеческая эмоция. Важно не избавиться от нее полностью, а научиться проживать ее так, чтобы она не причиняла боль тем, кто рядом.

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