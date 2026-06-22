Мужчине выплатили рекордную сумму за несправедливый пожизненный приговор

Фото: 5-tv.ru

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Ошибочное решение суда лишило мужчину шанса на жизнь вне тюрьмы.

Житель Калифорнии Морис Хастингс получит 25 миллионов долларов компенсации после 38 лет тюрьмы за преступления, которых не совершал. Об этом сообщило нидерландское издание NU.

Соглашение о выплате было заключено с городом Инглвуд в августе. Эта сумма стала крупнейшей компенсацией такого рода в истории Калифорнии.

Хастингса приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение в 1988 году. Его признали виновным в убийстве Роберты Вайдермайер и изнасиловании.

Почти четыре десятилетия мужчина добивался пересмотра дела и настаивал на своей невиновности. В 2022 году новые ДНК-тесты подтвердили, что он не был причастен к преступлению.

«Никакая сумма денег не вернет мне 38 лет жизни, которые у меня украли», — заявил Хастингс.

По словам мужчины, соглашение стало для него завершением долгого пути.

«Но это соглашение — долгожданный конец очень долгого пути, и я с нетерпением жду возможности жить дальше», — заявил Хастингс.

С самого начала Хастингс просил провести ДНК-анализ биологических следов, найденных на теле погибшей. В 2000 году окружная прокуратура отказала ему в такой экспертизе.

Проверку удалось провести только в 2021 году после обращения в подразделение по пересмотру приговоров. Результаты показали, что биологический материал принадлежал не Хастингсу.

ДНК совпала с профилем Кеннета Пакнетта, ранее осужденного за похищение и изнасилование. Его задержали менее чем через три недели после убийства Вайдермайер за угон автомобиля.

При Пакнетте тогда нашли украшения и кошелек, принадлежавшие убитой. Несмотря на это, к делу о ее убийстве его в тот момент не привлекли. Мужчина умер в тюрьме в 2020 году.

В иске Хастингса говорилось, что двое детективов полиции Инглвуда и следователь прокуратуры могли сфабриковать улики и скрыть доказательства его алиби. Адвокаты назвали это примером худшей полицейской работы.

В 2023 году суд официально признал Хастингса фактически невиновным. Сейчас он живет в Южной Калифорнии и участвует в жизни местной церкви.

Адвокат Хастингса Ник Брустин заявил, что эта история должна стать предупреждением для правоохранителей по всей стране. По его словам, грубые нарушения при расследовании тяжких преступлений могут стоить слишком дорого.

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