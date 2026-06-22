Можно распознать по глазам? Как понять, что человек употребляет наркотики

Daily Mail: симптомы употребления наркотиков могут быть похожи на признаки депрессии

Фото: 5-tv.ru

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Специалисты рекомендуют обращать внимание не на один симптом, а на целый комплекс изменений.

Резкие перепады настроения, странные траты, бессонница, постоянная скрытность — многие замечают подобные изменения у друзей или родственников и начинают подозревать самое страшное. Но можно ли действительно определить употребление наркотиков по поведению человека? И какие признаки действительно должны насторожить? Об этом рассказало Daily Mail.

В социальных сетях регулярно появляются советы, обещающие научить «вычислять» людей, употребляющих запрещенные вещества. Однако врачи предупреждают: универсального признака не существует.

Более того, многие распространенные симптомы могут быть связаны вовсе не с наркотиками, а со стрессом, депрессией, бессонницей или заболеваниями.

Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание не на один симптом, а на целый комплекс изменений.

Резкая смена поведения

Наркологи отмечают, что чаще всего родственники замечают вовсе не физические изменения, а перемены в характере человека.

Если раньше близкий был открытым и общительным, а затем внезапно стал скрытным, раздражительным или начал избегать семьи, это повод внимательнее присмотреться к происходящему.

Особенно настораживают ситуации, когда настроение меняется буквально за несколько часов: человек может быть чрезмерно веселым, разговорчивым и энергичным, а спустя короткое время — стать апатичным, раздраженным или даже агрессивным.

Подобные перепады могут происходить регулярно и без видимых причин.

Сон и режим дня

Еще один распространенный признак — серьезные нарушения сна.

У некоторых людей появляется бессонница, которая продолжается несколько суток подряд. Другие, наоборот, начинают спать по 15–20 часов или засыпают в самое неподходящее время.

Нередко полностью меняется режим жизни: человек бодрствует ночью и практически не выходит из комнаты днем.

Конечно, подобные нарушения бывают и при депрессии, тревожных расстройствах или хроническом переутомлении. Однако если они сопровождаются другими изменениями, специалисты советуют не игнорировать ситуацию.

Меняется отношение к деньгам

Одним из наиболее заметных признаков нередко становятся финансовые проблемы.

Человек может постоянно просить деньги в долг, не объясняя, на что именно они нужны. Иногда начинают пропадать вещи из дома, появляются необъяснимые траты или долги.

При этом объяснения часто звучат расплывчато и постоянно меняются.

Если подобное поведение раньше было несвойственно человеку, специалисты рекомендуют не оставлять это без внимания.

Внешность тоже может измениться

Многие считают главным признаком употребления наркотиков красные глаза или расширенные зрачки. На самом деле все гораздо сложнее.

Разные вещества вызывают совершенно разные реакции организма. При одних наркотиках зрачки становятся очень широкими, при других — наоборот, резко сужаются. Поэтому оценивать состояние человека только по глазам бессмысленно.

Гораздо важнее обратить внимание на комплекс физических изменений:

резкое похудение без диеты;

ухудшение состояния кожи;

неопрятность;

постоянную сухость губ;

следы от уколов;

частые носовые кровотечения или насморк без признаков простуды;

дрожь рук;

нарушения координации.

Однако даже эти признаки сами по себе ничего не доказывают.

Старые интересы исчезают

Психологи отмечают еще одну характерную особенность зависимости. Человек постепенно перестает интересоваться тем, что раньше приносило удовольствие.

Он может отказаться от спорта, любимых хобби, общения с друзьями или семейных встреч. Все свободное время начинает занимать новая компания либо постоянные исчезновения без объяснений.

Иногда человек становится безразличным даже к событиям, которые раньше были для него очень важны.

Почему нельзя делать выводы слишком быстро

Врачи подчеркивают: большинство перечисленных симптомов встречается и при других состояниях. Например:

депрессии;

тревожных расстройствах;

эмоциональном выгорании;

биполярном расстройстве;

заболеваниях щитовидной железы;

хроническом недосыпе.

Именно поэтому диагноз невозможно поставить по поведению или внешнему виду. Наркологи используют лабораторные исследования и медицинское обследование, а не только наблюдение.

Что делать, если подозрения появились

Самая распространенная ошибка родственников — начинать разговор с обвинений.

Фразы вроде «Я знаю, что ты употребляешь» или «Ты все испортил» редко помогают решить проблему. Наоборот, человек начинает еще сильнее скрываться и теряет доверие к близким.

Психологи советуют выбирать спокойный момент для разговора и говорить не о своих подозрениях, а о конкретных изменениях. Например:

«Я заметил, что ты почти перестал спать».

«Меня беспокоит, что ты сильно похудел».

«Я переживаю, потому что ты стал избегать семьи».

Такой разговор дает гораздо больше шансов сохранить контакт.

Когда необходимо обращаться за помощью

Если изменения продолжаются неделями или месяцами, а поведение становится опасным для самого человека или окружающих, откладывать обращение к специалистам не стоит.

Врачи напоминают: зависимость — это заболевание. Чем раньше человек получает профессиональную помощь, тем выше вероятность успешного лечения и возвращения к нормальной жизни.

Именно поэтому специалисты советуют не пытаться самостоятельно поставить диагноз по советам из интернета. Совокупность тревожных признаков — повод обратиться к врачу, а не делать окончательные выводы самостоятельно.

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