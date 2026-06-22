Торг по каждому пункту: как прошла встреча по Ближнему Востоку в Швейцарии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Жесткие и тяжелые переговоры длились 18 часов.

Пожароопасной обстановка была и на встрече по Ближнему Востоку в Швейцарии. С одной стороны, прорывом уже можно считать сам факт, что противники наконец начали новый раунд. Но с другой — заявления последних часов лишь подтверждают: по самым острым вопросам компромисс до сих пор не найден. Позиции сторон изучил корреспондент «Известий» Александр Якименко.

18 часов за столом — и вот переговоры, которые абсолютно все участники оценивают как жесткие и тяжелые, завершаются. Кадры непротокольной съемки: министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи почти две минуты уговаривают снять совместное фото с делегацией из Вашингтона. Он улыбается, но отказывается. Глава американской делегации Джей Ди Вэнс все это время ждал рядом в нескрываемом напряжении.

— Как идут переговоры, господин вице-президент?

— Отлично, спасибо.

Но такому ответу не верят даже свои. Журналисты Axios пишут, что торг шел по каждому пункту. Американцы постоянно докладывали обо всем происходящем Дональду Трампу. В какой-то момент президент США явно потерял терпение и начал снова публично угрожать Тегерану применением силы.

«Иран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых прокси в Ливане. Если они этого не сделают, мы ударим по Ирану снова и очень сильно. Как и на прошлой неделе, только сильнее!!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

После этой публикации иранцы полчаса отказывались продолжать диалог. И сели обратно за стол только после уговоров Пакистана и Катара. Вопрос Ливана остается одним из центральных: в Тегеране настаивают на том, чтобы пункт о ненападении на эту страну со стороны Израиля был прописан в итоговом договоре.

«Весь смысл в том, что военные операции должны быть прекращены на всех фронтах, в том числе в Ливане. И мы достигли прогресса в понимании этого пункта», — заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Но в Израиле с таким подходом не согласны. Там все активнее критикуют и меморандум, подписанный на прошлой неделе, и новый, пока еще только обсуждаемый договор. Тем более что документ обсуждают без участия Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что считает себя абсолютно свободным от всяких обязательств.

«В США говорят, что Трамп делает все, что я попрошу. У нас говорят наоборот, что я делаю все, чего хочет Трамп. Ничто из этого не правда. Израиль просто создал зоны безопасности в секторе Газа, Сирии и в Ливане», — сказал Нетаньяху.

Разрешать этот узел противоречий теперь будет особая группа экспертов. О ее создании как раз и договорились в Швейцарии. Еще одну группу создадут для того, чтобы хоть как-то оживить транзит через Ормузский пролив. Он до сих пор остается закрыт. Иранские порты тоже не разблокированы. Хотя по итогам переговоров и Аракчи, и Вэнс заговорили об этом в прошедшем времени.

«Сняты ограничения на экспорт нефти и нефтехимии, отменена блокада, частично разблокированы замороженные активы, а для Ирана запущен масштабный план восстановления и развития», — написал Аракчи в соцсети X.

«Открытие Ормузского пролива, завершение иранской ядерной программы — все это уже достигнуто. Вопрос, стоящий перед нами сейчас: как много еще мы можем достичь вместе?» — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Открыть Ормузский пролив — жизненно важная задача для стран Евросоюза. И европейцы перешли к открытым нападкам на США и их лидера, на которого возложили основную вину за самый глубокий энергетический кризис современности.

«В конечном счете именно Дональд Трамп, а не мы, „закупорил бутылочное горлышко“ Ормузского пролива. Мы заинтересованы в том, чтобы его открыть, но с прямого согласия Ирана», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Дал ли Иран такое согласие — до сих пор не понятно. Известно лишь, что посвященная Ормузскому проливу техническая группа начнет работу там же в Люцерне уже сегодня. А вот высокие делегации страну покидают.

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