Поезд Памяти и реконструкция боев: как Брест вспоминает героическую оборону 1941 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Крепость одной из первых приняла удар вермахта, ее защитники стали символом мужества и стойкости.

Памятные мероприятия сегодня проходят и в Брестской крепости, которая одной из первых приняла удар вермахта. Реконструкторы воссоздали ключевые моменты обороны, включая атаку на Западный форт и дуэль пушки с немецким танком.

Эти постановочные бои наглядно демонстрируют весь ужас первых дней войны — от захвата мирных жителей в плен до отчаянной стойкости солдат, продолжавших сражаться без воды, патронов и медикаментов. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков передает из Бреста.

4:15 утра. Брестская крепость не спит, как и 85 лет назад. Тогда в это время здесь раздались первые взрывы, сейчас — полная тишина. Цитадель замерла. В легендарной крепости сегодня тысячи человек из разных стран.

«Когда дотрагиваешься до стен, которые политы кровью… ну не знаю, меня просто переполняют чувства. Я не могу об этом рассказать. Даже мурашки пробегают по телу. Это почти до слез», — поделился участник акции Олег Сиягин.

Одна живая стена памяти. В этой предрассветной тишине возложили цветы к Вечному огню.

«Я сегодня с утра и целый день плачу. И от музыки, и от „Славянки“. У меня победа. И просто видеть людей. Все в душе. Сплошная скорбь», — сказала Марина Макарова.

Уже на рассвете над крепостью снова самолеты. У Западного форта — стрельба, взрывы. Дуэль пушки сорокапятки и немецкого танка. Мирных захватывают в плен. Реконструкторы показывают ключевые моменты героической обороны цитадели.

Немцы планировали блицкриг, захватить крепость за восемь часов. Но смогли только окружить. Давили так сильно, что через четыре дня оборона сосредоточилась лишь в Восточном форте.

Восточный форт — последний очаг организованной обороны крепости. В этом месте многое осталось с момента боев. Видны выбоины, своды до сих пор осыпаются, а перекрытия нет. На втором этаже стояла наша зенитка, которая сдерживала фашистов. По ней они и били.

Вся крепость — гигантская братская могила. Под этими мемориальными плитами захоронены останки более тысячи защитников. Известны имена лишь 264 человек. Здесь покоится и отец Владимира Скмочкина — политрук, державший оборону восемь дней.

«Сходили в кино и ложились спать. Легли, все спокойно. А утром — грохот, крепость вся в огне. Отец первый поднялся и сказал матери: „Таня, это война. Я на работу, а ты береги детей“. Вот его последнее слово. И ушел. Больше мы его не видели», — рассказал сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин.

Каждый год в канун и день начала войны Брест живет памятью. В этот раз в самой крепости открыли новую мемориальную зону. Образом для скульптурной композиции скорбящей женщины стал снимок вдовы лейтенанта Кузнецова в цитадели в 1965-м году.

А на городском вокзале уже традиционно встретили Поезд Памяти. В этом году в путешествие по городам Воинской Славы России и Белоруссии на этом составе отправятся школьники из 18 стран, в том числе из стран антигитлеровской коалиции. Дети из США, Великобритании и Франции. Все они имеют российские корни и знают правду, несмотря на то, что им преподают в школе.

—Что про Вторую мировую войну рассказывают в Америке?

—Ну, говорили, что воевали они, пытались захватить, но про Россию сильно ничего не говорили.

— Американцы говорят, что американцы победили, да?

— Ну да. Мой прадед Иван Герасимович, он служил в разведке, прошел всю войну, — рассказал участник Поезда Памяти, 16-летний Лев Шорин из США.

Они тоже встретили рассвет над Брестом. Такой же, как и 85 лет назад. В абсолютной тишине, в которой слышен подвиг гарнизона.

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