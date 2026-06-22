В Брестской крепости в День памяти собрались тысячи людей

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Десятки неравнодушных граждан приехали к легендарному комплексу, чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Рано утром 22 июня тысячи людей собрались в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в Белоруссии, чтобы почтить память героев, участников и жертв Великой Отечественной войны. Кадры публикует 5-tv.ru.

Масштабное мероприятие началось с театрализованной постановки. Затем у монумента «Мужество» состоялся митинг-реквием. На площадь вынесли знамя Брестской крепости и государственный флаг Белоруссии.

По словам участника памятной акции Владимира Кронда, в этот день он просто не мог не приехать к комплексу. В своем время мужчине пришлось выполнять боевые задачи по защите Родины.

«Сопереживание со всеми теми событиями, которые прошли 85 лет назад. <…>. В память о своих предках, о всех погибших и отдавших жизнь за нашу свободу и независимость», — сказал Владимир Кронда.

Другой участник акции, Олег Сиягин, рассказал, что он родился в Советском Союзе, прочитал много книг о Великой Отечественной войне и Брестская крепость — всегда была отдельной темой во всех произведениях. Поэтому быть 22 июня здесь для него — огромная честь.

«Когда прикасаешься к стенам, которые политы кровью, чувства просто переполняют. Это почти до слез», — добавил мужчина.

Татьяна Сиягина поддержала супруга, добавив, что они давно планировали побывать в историческом комплексе.

Ранее 5-tv.ru писал, что общероссийская минута молчания по случаю Дня памяти и скорби состоится по всей России 22 июня в 12:15 по Москве. Именно в это время ровно 85 лет назад советские граждане впервые услышали обращение о начале Великой Отечественной войны.

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