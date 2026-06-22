В России вспоминают павших в годы Великой Отечественной войны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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В 12:15 начнется всероссийская минута молчания.

Памятная акция прошла и на главной высоте России — Мамаевом кургане. Рядом с величественным монументом Родина-мать прозвучали слова, которые фактически стали клятвой героям от благодарных потомков.

Мемориальное полотно из свечей зажгли и в городе великих оружейников. Этим утром на центральной площади появилась надпись: «Тула помнит». Здесь прекрасно знают, как в годы Великой Отечественной бок о бок с военными за Родину сражались простые рабочие и вчерашние школьники.

«Война разделила жизнь людей на „до“ и „после“. Кто-то со школьной скамьи ушел на фронт, кто-то провожал родных и близких, не зная, вернутся ли они еще. Война пришла тогда в каждый дом, в каждую семью. И сегодня наша цель — это как раз передавать эту память нашей молодежи, нашим детям, чтобы это больше никогда не повторилось», — сказал участник акции Александр Солнцев.

Большой концерт-реквием состоялся у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату. В этом месте проходило одно из главных сражений войны, которое длилось почти 15 месяцев.

Гости также увидели театрализованное представление, посвященное ключевым событиям Великой Отечественной, подвигу женщин на фронте и памяти павших воинов.

Вспомнить героев, которые не вернулись домой с фронта, сегодня сможет каждый. В 12:15 начнется всероссийская минута молчания.

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