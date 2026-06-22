За ночь силы ПВО сбили 301 беспилотник ВСУ над регионами России

В ночь на 22 июня силы ПВО сбили 301 украинский дрон над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Украинские дроны также были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны страны уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие отражали атаку противники — Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в период с 20:00 21 июня до 7:00 22 июня по московскому времени.

За это время вражеские БПЛА были перехвачены и уничтожены над 14 регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Тамбовскую, Тверскую и Тульскую области. Помимо этого, атаке со стороны боевиков киевского режима подверглись Московская область, Краснодарский край и Республика Крым.

Еще армия России перехватила украинские дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что за 13 часов силы ПВО сбили 168 беспилотников ВСУ. Атака врага началась в 7:00 и продлилась до 20:00 21 июня.

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