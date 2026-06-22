Не литрами: какой объем чая в сутки безопасен для здоровья

Фото: 5-tv.ru

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Уровень воздействия на организм также зависит от крепости напитка.

Пить по нескольку литров чая в сутки опасно для здоровья. Об этом изданию Lenta.ru рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

«Для здорового взрослого человека ориентир — три-пять чашек чая в день. Если превышать эту норму, могут появиться нежелательные эффекты, особенно если напиток крепкий», — отметил медик.

Он также дал рекомендации по времени заваривания чая. Это, по его словам, поможет снизить вред любимого многими россиянами напитка. Например, в черном и зеленом чаях есть кофеин и дубильные вещества (от 90 до 50 миллиграммов, соответственно). Черный нужно настаивать около трех-пяти минут, а зеленый — одну-три минуты.

Улун, белый чай и травяные настои без кофеина считаются более щадящими для организма человека. Но и ими не стоит злоупотреблять. Улун, как и зеленый, заваривается от 60 до 180 секунд. А вот белому чаю достаточно настояться одну минуту.

Также Белоусов уточнил, что чай подходит не всем людям. Например, тем, кто страдает гастритом, нужно ограничить употребление этого напитка. А в период обострения желательно и вовсе исключить крепкий чай из меню.

Кроме того, людям с гипертонией, бессонницей, а также страдающими от тревожности и учащенного сердцебиения, тоже стоит с осторожностью употреблять этот напиток.

Еще гастроэнтеролог советовал воздержаться от питья чая на голодный желудок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что травяные чаи не стоит воспринимать как лекарство. Их необходимо рассматривать как часть сбалансированного рациона. Хотя некоторые из них действительно содержат биологически активные вещества. То есть могут оказывать умеренное положительное влияние на здоровье.

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